Türk Tabipleri Birliği Başkanı: Test sayısı düşürülmeye, ilaç kullanımı artırılmaya çalışılıyor

Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere test sayılarını azaltması ve ciddi yan etkileri bulunan ilaç tedavisini yoğunlaştırması için baskı yaptığı iddia edildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur, “Test sayısı düşürülmeye, ilaç kullanımı artırılmaya çalışılıyor” dedi.

BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur baskının kabul edilemez olduğunu kaydetti:

“Dünya Sağlık Örgütü, hidroksikloroni tedavi rehberinden çıkardı ama Türkiye’de ciddi yan etkileri olduğu bilinen bu ilacı ısrarla kullanılmaya devam ediyor. Hangi ilacın verilmesi gerektiğine karar verecek olan hekimdir. Hekim özerkliğine müdahale ediliyor. Bu müdahalenin kaynağı Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı hakkında gerekli işlemin yapılması gerekiyor bu da üye olduğu tabip odası ve bizim üzerimize düşüyor.”