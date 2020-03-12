Türk Tabipleri Birliği Başkanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Koronavirüs vakasının tespit edildiği il bilgisi paylaşılmalı, süreç şeffaf yürütülmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs salgınında bakanlığın süreci şeffaf yürütmesi gerektiğini belirtti. "Paniği gerektirecek durum yoktur, ancak sağlık otoritesinin dünyadaki deneyimlerden de yararlanarak bütün önlemleri alması ve halkın hijyen ve korunma tedbirlerine dikkat etmesi gereklidir" diyen Adıyaman, "Koronavirüs vakasının tespit edildiği il bilgisi paylaşılmalı" çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyadaki olguları izlerken il il, eyalet eyalet vakanın görüldüğü yerlerin bilgilerini paylaşıyor" diyen Adıyaman, "Hangi kent, hangi kasaba olduğuna kadar belirtiliyor. Türkiye’de bu bilgi paylaşılmadı ama umarım en kısa sürede paylaşılacaktır" sözlerini kaydetti.

"Tedirgin olalım ama panik olmayalım"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası ile ilgili “Tedirgin olalım ama panik olmayalım. Çok az kişiyle temas edip çok fazla dışarıya çıkmayan birisi, o bakımdan şansımız var. Erken dönemde yakalandı ve o sayede de çok az temaslısının olduğu bir dönemi yakaladık” dedi. Prof. Dr. Kara, Türkiye’de virüs saptanan kişinin karantina altında olduğunu hatırlatarak “Yurtdışında virüsü aldığını biliyoruz. Temasta olduğu kişileri kontrol altına aldığımızı ve 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz” dedi.