Türk Tabipler Birliği'nden Sağlık Bakanı Koca'ya: Aşı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirin

Türk Tabipler Birliği (TTB) Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dünya genelinde yürütülmekte olan Covid-19 aşı çalışmalarının listesini yayınladığını ve Türkiye’de 8 aşı çalışmasının yürütüldüğü bilgisinin yer aldığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşı çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi çağrısı yaptı.

TTB Merkez Konseyi konuyla ilgili olarak Sağlık Bakan Fahrettin Koca’ya yazı göndererek “Ülkemizdeki bu tür gelişmelerle ilgili haberleri uluslararası kuruluşlardan değil, doğrudan Sağlık Bakanlığı’ndan alabilmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

TTB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"DSÖ'nün söz konusu listesinde Türkiye'de yürütülmekte olan 8 aşı çalışmasının varlığını hayret ve mutlulukla öğrenmiş olduk. Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 pandemisyle ilgili birçok konuda olduğu gibi ülkemizde bu konuda yürütülemekte olan aşı çalışmaları hakkında kamuoyunu bugüne kadar bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

Sağlık Bakanlığı, böylesine yaşamsal bir konuda ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere kamuyounu daha fazla zaman kaybetmeden bilgilendirmelidir."