Türk Tabibler Birliği: 66-72 aylık çocuğunuzu okula göndermeyin

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, yeni eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlıkları anlattı. Yıldız, rapor almadan çocuğunu okula göndermemekte ısrar eden velilerin günlük 15 lira ceza ödeyeceğini söyledi. Türk Tabibler Birliği de yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği para cezasını göze alarak, okula göndermemeye çağırdı.

Milliyet gazetesinden Sibel Kahraman'ın haberi şöyle:

Türkiye’de adrese dayalı nüfus kayıt sisitemiyle bu yıl 66-72 ay arası 600 bin çocuk okula kaydedildi. Ailelerin, 60-66 ay arası çocukları okula göndemek istemezse dilekçe vermesi yeterli. Ancak, 66 aydan sonra çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ‘okula başlayamaz’ raporu almak zorunda.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, bu yıl adrese dayalı kayıt sistemiyle tüm Türkiye’de 66-72 ay arası 600 bin çocuk okula kaydedildiğini açıkladı. İstanbulda ise 373 bin yeni kayıt yapıldı. Ancak, yeni eğitim sistemiyle birlikte okula başlama yaşının aşağı çekilmesi velileri endişelendiriyor. 60-66 aylık çocuğu olan velilerin içi biraz daha rahat. Çünkü onlar yalnızca dilekçe vererek çocuklarını okula göndermeyebiliyor. Ancak 66 ayını dolduran çocuklar için aynı durum söz konusu değil. Çocuğunu okula göndermek istemeyen veli bunun için devlet hastanesinden rapor almak zorunda. Peki, okulların durumu ne? Yeni sistemin getireceklerine hazırlıklılar mı?

Milli Eğitim’in gözü de birinci sınıfa başlayacak çocuklarda. Geçen yıl İstanbul’da birinci sınıfa 220 bin öğrenci kayıt olurken bu yıl adrese dayalı kayıt sisteminde tam 373 bin yeni kayıt bulunuyor. Bu rakam ise çocuğu okula başlayacak velileri korkutuyor. Sınıf mevcutları kaç olacak, çocuğumuz 70 kişilik sınıflarda mı okuyacak endişesi dile getirilirken, 373 bin yeni kaydın sistem üzerinde olduğunu söyleyen İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, “Söylenildiği şekilde bir infial yok” dedi.



Rapor almak zorunlu



60 aylıktan itibaren tüm çocukların adrese dayalı kayıt sistemine göre okullara kayıtlarının yapıldığını belirten Yıldız, bu çocukların 114 bininin 60-66 ay arasında yani okula başlayıp başlamama kararının veliye bırakıldığı çocuklar olduğunu söyledi. 373 bin öğrencinin tamamının kayıt yaptırmayacağını söyleyen Yıldız, “Bu öğrencilerden kaçının ailesi çocuğunu okula gönderir, kaçının rapor alır şu an biz de bilmiyoruz. Ayrıca özel okullara gidecek öğrenciler de var. Özellikle göç alan daha dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde kayıt oranının yüksek olacaktır. Bu bölgelerde sıkıntı yaşanabilir. Ancak, söylenildiği gibi bir infial olacak değil. Sınıfların kalabalık olmaması için çeşitli formüller üreteceğiz. Bu projeler içinde özellikle söylemek istiyorum öğretmen odalarına, kütüphanelere, laboratuvarlara dokunulmayacak. Bundan herkes emin olsun” dedi.

Muammer Yıldız, birinci sınıfa yoğun başlangıcın olduğu okullarda ikinci üçüncü veya dördüncü sınıflardan şube alarak birinci sınıfa verebileceklerini söylüyor. 40 kişilik sınıfları aşmak istemediklerini ama yine bölgeye bağlı olarak üzerine çıkan sınıflar da olabileceğini ekliyor.



Sıkça sorulan sorulara yanıtlar



İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız yeni eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlıkları ve velilerin merak ettiklerini anlattı:



Öğrenci kayıtlarını nasıl gerçekleştirdiniz?

Kayıtlar adrese dayalı kayıt sistemiyle yapılıyor. 60 aylık çocuklardan itibaren hepsinin kayıtları sisteme girildi. Kimin hangi okula gideceği belli. Bu şekilde sistemde 373 bin yeni kayıt bulunuyor.



Bu kayıtların kaçı 60- 66 aylık çocuklardan oluşuyor?

Okula başlaması velinin iznine bağlı olan yani 60- 66 ay arasındaki çocukların 114 bini sistemde kayıtlı. Ancak bu çocukların hepsi okula başlayacak diye bir şey yok. Velisinin iznine bağlı olanlar var, rapor alanlar var. 60- 66 aylık çocuklardan kaçı velinin rızasıyla okula başlar, 66 ay üstü çocuklardan kaçı rapor alır bunu okullar başladığında göreceğiz. Ayrıca özel okullara gidecek öğrenciler de var. Söylenildiği gibi yeni kayıtlarda bir infial olmayacak. Yoğun göç alan yerlerde daha fazla kayıt bekliyoruz.



Rapor alımıyla ilgili veliler sıkıntı yaşadı. Son durum nedir?

Devlet hastanelerinden çocuk psikiyatristi ve nörolog uzman doktorlardan rapor alınacak. Veliler, bu raporu okul müdürlüğüne teslim ettiği taktirde çocuk ilk okula başlamayacak. Ancak bu okula gitmeyecek anlamına gelmiyor. Anaokuluna kayıt olacak.



Veli rapor almadığı halde çocuğunu okula göndermezse nasıl bir yol izleniyor?

Öncelikle aile ile görüşüyoruz. Bu konuda aile ısrarcı davranırsa yasal olarak veli ile resmi yazışmayı kaymakamlıklar aracılığı ile yapıyor ve bütün bunlara rağmen okula göndermezse günlük 15 lira ceza ödemesi gerekiyor.



Sınıf mevcutlarının çok artması durumunda ne yapacaksınız?

Yeni kayıtlarda baktık bir okulda yığılma var yakın çevreden başka okula kaydırma yapabiliriz. Üst sınıflardan bir şube alarak birinci sınıfa verebiliriz. Kesinlikle öğretmen odaları, laboratuvarlar ve kütüphanelere dokunulmayacak. Ayrıca 60 tane yeni okulumuz bu yıl açılacak.



Sınıf öğretmenlerinin küçük yaş gruplarına eğitim veremeyecek olması eleştiriliyor. Hazırlığınız var mı?

3 eylülden itibaren öğretmenlerimize bu konuda eğitim verilecek. Eğitimler online ve uzmanların seminerleri şeklinde olacak.



TTB: 66-72 aylık çocuğunuzu okula göndermeyin



Türk Tabipleri Birliği (TTB), 4+4+4 yasası kapsamında 66-72 aylık çocuklarını okula göndermek zorunda olan aileleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği para cezasını göze alarak, okula göndermemeye çağırdı.

TTB Merkez Konseyi, dün düzenlediği basın toplantısında 66-72 aylık çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerin çocukları için “bedenen veya zihnen gelişmemiş raporu” almak zorunda bırakılmasını protesto etti. Toplantıya TTB Başkanı Dr. Ahmet Özdemir Aktan’ın yanı sıra, 2. Başkan Dr. Gülriz Erişgen, Genel Sekreter Dr. Bayazıt İlhan ve Merkez Konsey Üyesi Dr. Osman Öztürk katıldı. Genel Başkan Aktan burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nın “çocukların bedenen veya zihnen gelişmemiş“ olduğunun kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan doktorlar tarafından raporlanması halinde, kayıtların bu çocuklar için 1 yıl ertelenebileceğini açıkladığını hatırlattı.

Bu yazı gereği bazı raporlarda çocuklara “motor fonksiyonda özel gelişimsel bozukluk” tanısı dahi konulabildiğini söyleyen Aktan, “Çocuklarımızı ‘bedenen veya zihnen gelişmemiş’ diye damgalamak ve bakanlıkların aileleri buna zorlaması en hafif deyimiyle büyük haksızlıktır. Çocuklarımızın gelişimleri normaldir. Anormal olan bilim dışı biçimde erken okula başlamaya zorlanmalarıdır” dedi.



Rapor sisteme girecek



Çocukların bedenen veya zihinsel gelişmemişliğinin ölçümünde kullanılacak kriterlerin bilinmediğini söyleyen Aktan, “Raporların nasıl verileceğine ilişkin doktorların da kafası karışık. Hekimler, siyasi bir uygulama nedeniyle çocuğu ‘geri’ olarak nitelendirmek istemiyor. Bu verilen raporlar, hastalık kaydı olarak SGK sistemine kaydolacak. Bu raporlar ileride çocuğun pek çok alanda karşısına sorun olarak çıkacak” dedi.

Aileleri, MEB’in belirlediği para cezasını göze alarak okula göndermemeye çağıran Aktan, “Rapor istiyorlarsa da, işte size rapor. ‘Ben raporumu TTB’den aldım’ deyip velilerin bu hakkını kullanması gerekiyor. Bu açıklamamız, yaşları 66-72 ay arasında olan 600 bin çocuğumuza Türkiye’deki hekimlerin sembolik de olsa raporudur” dedi.