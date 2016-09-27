Türk şüpheli Arcan Çetin saldırıyı 'itiraf etti'

ABD'nin Washington eyaletindeki savcılar, 20 yaşındaki Türk kökenli şüpheli Arcan Çetin'in bir alışveriş merkezinde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya düzenlediğini itiraf ettiğini açıkladı.

Arcan Çetin arabayla 40 dakika mesafedeki Burlington'daki saldırıdan 24 saat sonra Oak Harbor kentinde yakalanmıştı.

Türkiye doğumlu Çetin'in, ABD'de yasal oturma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, terör de dahil hiçbir ihtimali dışarıda bırakmadıklarını söyledi.

Üvey babası, Arcan Çetin'in geçkişte ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirtti.

Associated Press'in haberine göre Çetin'in sosyal medya paylaşımlarında bir seri katil ve Adolf Hitler'den bahsedilirken, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi ve İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğrafları yer alıyor.

Geçen Cuma günü Cascade Alışveriş Merkezin'deki Macy's mağazasına düzenlenen saldırıda, bir genç kız, üç kadın ve bir erkek ölmüştü.

Savcılığın mahkemeye sunduğu belgelerde, Çetin'in beş kurbanı da bir tüfekle öldürdüğünü itiraf ettiği söyleniyor.

Polise göre, beş kurban da bir dakika içinde vuruldu ve Çetin daha sonra tüfeğini kozmetik bölümüne bırakıp, kaçtı.

Polisin düzenlediği basın toplantısında, Çetin'in kimliği kendisine arabanın alışveriş merkezinin güvenlik kamerasında görülmesinden sonra belirlendi.

Island County Polisi'nden Teğmen Mike Hawley, aracın daha sonra Oak Harbor'da görüldüğünü söyledi.

Hawley tutuklandığı sırada Çetin'in "bir zombi gibi olduğunu" ve silah taşımadığını belirtti.

Seattle Times gazetesinin haberine göre saldırının en genç kurbanı olan 16 yaşındaki Sarai Lara çocukken kanser atlatmıştı.

Burlington, Seattle'ın 105 kilometre kuzeyinde yer alıyor.