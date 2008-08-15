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Spor

Türk sporcuların sakatlık sorunu

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, müsabakaların henüz 1 haftalık bölümü dahi tamamlanmadan, Türk sporculardan 7'si sakatlık sorunu yaşadı.

15 Ağustos 2008 03:00

Oyunların ilk gününde ''sıfır'' çekerek elenen halterci Nurcan Taylan'ın sakatlığı tartışmalara neden oldu. Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, yapılan kontrollere göre, Taylan'ın, müsabakaya katılmasını engelleyecek bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Fakat Taylan, diz bağlarında zedelenmeye bağlı bir sakatlığının olduğunu ve bu nedenle oturup kalkarken dahi ağrı çektiğini söyledi.

 

Halterde bir diğer Olimpiyat Şampiyonu Taner Sağır da önceki günkü müsabakasında, daha ilk denemesinde dirseğinden sakatlandı. Sakatlığının çok ciddi olmadığı belirtilen Sağır da müsabakada ''sıfır'' çekerek elendi.Milli judocu Sezer Huysuz, 2. tur müsabakasında aldığı darbeyle dizinden sakatlandı. Huysuz'un, diz çapraz bağlarında kopuk olduğu öğrenildi.

 

Grekoromen güreş müsabakalarında ise önce 96 kiloda mücadele eden Mehmet Özal, ilk tur müsabakasında kas lifinin kopması nedeniyle gerçek performansını ortaya koyamadı. Özal, bu turu geçmesine karşın 2. müsabakasında, sakatlığının da etkisiyle yenilmekten kurtulamadı.

 

Oyunlara altın madalya iddiasıyla gelen, ancak grup finalinde Macar rakibine yenilen 84 kiloda Nazmi Avluca da, Çinli rakibiyle yaptığı bronz madalya müsabakasında dizinden ciddi biçimde sakatlandı.  Avluca'nın, diz yan bağlarında yırtık olduğu ve büyük olasılıkla Türkiye'ye döndükten sonra ameliyat edileceği açıklandı.

 

Sakatlık sorunu milli atletlerin de yakasını bırakmadı. Halil Akkaş'ın,  ayak tabanında sertlik olduğu, ancak 3 bin metre engelli seçmelerine katılabileceği bildirildi.Ayak tabanında stres kırığı olduğu bildirilen Özge Gürler'in de, 400 metre engelli müsabakasına katılacağı açıklandı.

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