Türk sporcular Rio'dan 9 madalya ile döndü



Türk paralimpik sporcuları Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen paralimpik oyunlarında 3’ü altın madalya olmak üzere toplamda 9 madalya ile madalya sıralamasında 34. sırada yer aldı ve bir önceki oyunlara kıyasla madalya sıralamasında yukarı tırmandı.

Spor yorumcularına göre, Türkiye’nin paralimpik performansını geliştirmesinde federasyonların bütçelerinden paralimpik branşlara ayrılan payların artması ve paralimpik alanında faaliyet gösteren kuruluşların kamu ile ortak geliştirdikleri projeler etkili oldu.

Bunlarla birlikte Rio’da Türkiye’yi paralimpik oyunlarda temsil eden sporcuların sayısının önceki oyunlara göre artış göstermesi de başarının gelişmesine destek verdi.

Bütçeler artış gösterdi

Türkiye’nin paralimpik oyunlarına daha fazla katılım göstermesi ve performansını geliştirmesinin ardında bu branşlara verilen desteğin artması önemli rol oynuyor. Spor yazarı Atilla Gökçe’nin verdiği rakamlara göre son dört yılda Türkiye’de paralimpik sporlara 19,5 milyon liralık destek verildi. Bu dönemde tüm federasyonlara 350 milyon liralık bütçe ayrıldığı dikkate alınırsa paralimpik branşlara ayrılan payın yüzde 5’i aştığı görülüyor.

Devletin maddi olarak paralimpik oyunculara sahip çıktığını ifade eden Gökçe, futbol dahil birçok federasyonun da paralimpik sporculara destek verdiğini belirtti. Gökçe, bunlar arasında özellikle Türkiye Basketbol Federasyonu’nun tekerlekli sandalye basketbol takımına sunduğu yardıma dikkat çekti.

Devlet ve federasyonlar ile birlikte bazı özel şirketlerin de sponsorluk desteğinin de etkileri görüldü. Bu konudaki öne çıkan örnek özel bir bankanın sponsor olduğu tekerlekli basketbol erkek takımı oldu.

Motivasyonları daha yüksek

Spor yazarı Atilla Gökçe, paralimpik spor alanında faaliyet gösteren kuruluşların katkılarının ve sporcuların daha motive olmasının da başarıda payı olduğunu belirtti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin engelli sporcuların gündemini sürekli canlı tuttuğunu söyleyen Gökçe, bu alanda kamu ile birlikte gerçekleştirilen işbirliğinin de değerli olduğunu söyledi.

Paralimpik sporcuların hayata tutunma motivasyonu ile spora daha çok sarıldığını ifade eden Gökçe, bu durumun başarıya giden yolu açtığına da vurgu yaptı.

Katılımcı sayısı da artış gösterdi

Türkiye’nin başarısını geliştirmesinde oyunlara gösterdiği katılımın artmasının da önemli etkisi oldu.

2008 Pekin paralimpik oyunlarında 16 sporcu ile, 2012 Londra paralimpik oyunlarında ise 69 sporcu ile mücadele eden Türkiye, 2016 Rio paralimpik oyunlarında toplam 11 branşta 79 sporcu ile mücadele verdi. Bununla birlikte Rio'da tekerlekli sandalye tenis branşında ilk defa katılma hakkı kazanıldı.

Türk sporcular 2012 Londra Paralimpik Oyunları’ndan 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile dönmüştü. Türkiye bu performansı ile Londra’da madalya sıralamasında 43. sırada yer almıştı.

Rio’da düzenlenen oyunlara 79 sporcu ile katılan Türkiye, 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplamda 9 madalya kazandı. Türkiye’ye altın madalyaları 41 kiloda halterde dünya rekoru kıran Nazmiye Muratlı, masa tenisinde Abdullah Öztürk ve golbolda bayan milli takımı getirdi.