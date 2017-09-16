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Spor

Türk sporcular İstanbul Challenger'a veda etti

İSTANBUL, (DHA) - American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nın 5

16 Eylül 2017 01:21

İSTANBUL, (DHA) - American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası\'nın 5. gününde tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları yapıldı. Türk sporcular, turnuvaya veda etti.
TED Spor Kulübünde düzenlenen turnuvanın tekler çeyrek finalinde korta çıkan milli tenisçi Marsel İlhan, son şampiyon Tunuslu Malek Jaziri\'ye 2-1 mağlup oldu.
Altuğ Çelikbilek, hasta olmasına rağmen oynadığı maçta, Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun\'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden bir diğer Türk tenisçi oldu.
Bu müsabakaların ardından teklerde yarı final eşleşmeleri, Malek Jaziri - Karim-Mohamed Maamoun ve Matteo Berrettini -Alexander Bublik şeklinde oldu. 
Öte yandan, çiftler yarı finalinde mücadele eden Anıl Yüksel - Sarp Ağabigün çifti, Fransız Hugo Nys - Romain Arneodo ikilisine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Çiftlerde final maçı, Hugo Nys - Romain Arneodo ile Andre Begemann - Jonathan Eysseric  çiftleri arasında oynanacak.

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