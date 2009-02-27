T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türk soyadına itiraz var!

Kütahya'da bir kişi, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün soyadının değiştirilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

27 Şubat 2009 02:00

Kütahya'da bir kişi, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, soyadının değiştirilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kütahya'da bir kişi, partisinin TBMM Grup toplantısında Kürtçe konuşan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, soyadının değiştirilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Küçük Hamam önünde stant kuran Hasan Petek (37), "DTP Milletvekili Ahmet Türk'ün soyadını değiştirmesi için imza kampanyası" yazısını asıp vatandaşlardan imza toplamaya başladı.

Herhangi bir siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını belirten Petek, kampanyayı halkın duygularına tercüman olmak için "sade vatandaş" kimliğiyle düzenlediğini belirtti.

Petek, "TBMM'de Kürtçe konuştuğu için Ahmet Türk'ü protesto ediyorum. Onun söz ve davranışlarının Türklüğe yakışmadığını düşünüyorum. Soyadından rahatsızlık duyuyorum ve değiştirilmesini istiyorum" dedi. Hasan Petek, imzaların 10 bina ulaşması halinde, TBMM Başkanı Köksal Toptan'a ileteceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24