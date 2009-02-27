Türk soyadına itiraz var!

Kütahya'da bir kişi, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, soyadının değiştirilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.



Kütahya'da bir kişi, partisinin TBMM Grup toplantısında Kürtçe konuşan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, soyadının değiştirilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki Küçük Hamam önünde stant kuran Hasan Petek (37), "DTP Milletvekili Ahmet Türk'ün soyadını değiştirmesi için imza kampanyası" yazısını asıp vatandaşlardan imza toplamaya başladı.



Herhangi bir siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını belirten Petek, kampanyayı halkın duygularına tercüman olmak için "sade vatandaş" kimliğiyle düzenlediğini belirtti.



Petek, "TBMM'de Kürtçe konuştuğu için Ahmet Türk'ü protesto ediyorum. Onun söz ve davranışlarının Türklüğe yakışmadığını düşünüyorum. Soyadından rahatsızlık duyuyorum ve değiştirilmesini istiyorum" dedi. Hasan Petek, imzaların 10 bina ulaşması halinde, TBMM Başkanı Köksal Toptan'a ileteceğini söyledi.

