'Türk solu Gandi liderliğinde değişebilir'

T24- Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçildiği tarihi CHP kurultayı, dış basında da yankı buldu. Batı medyasında "Türk Gandi muhalefete liderlik yapacak", "Analistler, partiye yeni bir soluk verebileceğini sölüyüyorlar", "Türk solu için çok olumlu bir işaret" gibi yorumlara yer verdi.

İngiliz Financial Times gazetesi haberi şu ifadelerle verdi:

"Aralarında askerler ve üst düzey yargıçların bulunduğu laik güçleri temsil eden CHP, uzun yıllar parti liderliğini yapan Deniz Baykal’ın, seks videosu skandalının ardından istifa etmesi nedeniyle altüst oldu. Analistler, nüfusunun çoğu Kürt olan Güneydoğu’dan gelen, yumuşak sözlü, CHP yönetim kadrolarından Kılıçdaroğlu’nun Temmuz 2011’de yapılması gereken seçimler öncesi partiye yeni bir soluk verebileceğini söylüyorlar.”

TÜRK SOLU GANDİ LİDERLİĞİNDE DEĞİŞEBİLİR

New York Times gazetesi ise "Yolsuzluklara muhalefeti ve şeffaflığa desteği ile tanınan Kılıçdaroğlu’nun parti lideri seçilmesi ile CHP, ülkenin laik solunun temsilcisi olarak imajını yeniden tesis etmeyi umuyor." ifadesini kullandı.

New York Times haberi şöyle sürdürdü:

"CHP’nin etnik azınlıklara daha çok hak verme isteksizliği, siyasete elitist yaklaşımı ve işçi sınıftan seçmenlerle bağ kurma başarısızlığı, popülaritesinin gerilemesinin ve son 10 yılda tekrarlanan seçim yenilgilerinin nedeni olarak görülüyor. Uzun bir süreden beri bölünmüş olan birçok sol eğilimli grubun, sakin kişiliği nedeni ile lakabı ‘Gandi Kemal’ olan Kılıçdaroğlu’nun liderliğinin altında birleştiği görülüyor. Birçok analist, Kılıçdaroğlu’nun seçilmesini Türk sol için çok olumlu bir işaret olarak görüyor. CHP’nin, güçlü İslami kökleri ve işçi sınıfı arasında yaygın popülaritesi olan AKP’ye karşı çok daha güçlü bir performans göstermesi bekleniyor.”

YERİNE ANCAK 30 DAKİKADA OTURDU

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Kılıçdaroğlu'nun kurultay salonunda "‘Hoş geldin sakin güç", "Hoş geldin halkın adayı" gibi anonslarla karşılandığını duyurdu. haberde, "Kılıçdaroğlu protokole ayrılan yerlere ancak 30 dakikada ulaşabildi. Jest yaparak kendisine ayrılan yere değil, delegelerin arasına oturdu" denildi.