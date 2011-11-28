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Politika

Türk Solu dergisi bir kez daha kin kustu: 'Dersimliler' hiç üzülmesin onlar da dedelerinin yanına gi

Dersim katliamı tartışmaları sürerken, ırkçı yayınlarıyla dikat çeken Türk Solu dergisi yine "katliam" ve "linç" çağrıları yaptı.

28 Kasım 2011 02:00

T24 - Dersim katliamı tartışmaları sürerken, ırkçı yayınlarıyla dikat çeken Türk Solu dergisi yine "katliam" ve "linç" çağrıları yaptı. Kapak haberinde "Dersim" tartışmasına değinen Türk Solu dergisinde Gökçe Fırat, "Dersimliler devletten özür dilesin" yazısıyla adate kin kustu. Katliamı meşrulaştıran Fırat, Dersim tartışmasını sürdüren Tunceliler için, "hiç üzülmesinler onlar da dedelerinin yanına gidecekler" ifadesini kullandı. Fırat, ayaklanan vatan hainlerinin, tüm soyu sopuyla yok edilmesi gerektiğini savundu. 

Daha önce "Kürt sorunu yoktur, Kürt istilası vardır" diyerek Kürtlere yönelik linç kampanyası çağrısı yapan Türk Solu dergisinin yazarı Gökçe Fırat, yine kin kustu. Murat Aydın'ın CNNTürk'te yer alan haberi şöyle:

Fırat, bu kez Dersim tartışmalarını başlatan Tunceliler ve yazarlarına açtı ağzını yumdu gözünü. 

Yaptığı ırkçı yayınlarla gündeme gelen Türk solu dergisinin yazarlarından Gökçe Fırat, "Dersimliler devletten özür dilesin" başlığıyla yayımladığı yazıda adete katliama çağrı yaptı.

Dersim katliamı için "Asıl Dersimliler özür dilesin" diyen Fırat, "Dersimlilerin dedeleri, Türk devletine isyan etmiş vatan hainleridir. Silahlanmışlar ve bu devleti yıkmak için ayaklanmışlardır" ifadesini kullandı.

Dile getirilen talepler için, "Bu olsa olsa ayrı bir soysuzluk ve yüzsüzlüktür" diyen Fırat, "Sizin dedeleriniz, tıpkı şimdiki PKK'lı hainler gibi devlete karşı silahla ayaklanmışlardı ve elbette devletimiz de onları silahla yok etti! İyi de yapmıştır. Hatta az bile yapmıştır" dedi.

Yazısında adeta kin kusan, hakaretler eden, katliama çağrı, kışkırtıcılık yapan Fırat, "Devletin tüm bu ayaklanmalardan edindiği ders, ayaklanan vatan hainlerinin, tüm soyu sopuyla yokedilmesi gerektiği, geriye "dedem dedem" diyecek tek bir hain dölünün bile sağ bırakılmaması gerektiğidir" diyerek öldürülenlerin sayısını da az buldu.

Fırat, Dersim tartışmasında taleplerini dile getiren Tunceliler için ise, "Hain ve isyancı dedelerinin izinden gidenler, o hainlerin, alçakların devamcısı olan içimizdeki Dersimliler eğer dördüncü Dersim isyanını başlattıklarını düşünüyor ve kendilerine güveniyorlarsa, hiç üzülmesinler onlar da dedelerinin yanına gidecekler demektir" diyerek adete lince çağrı yaptı.

Şimdi merak edilen ise savcıların bu yazı karşısında harekete geçip geçmeyeceği.



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