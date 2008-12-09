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Yaşam

Türk sofrasının vazgeçilmez tadı: Turşu

Türk sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşunun ürün gamı geliştirilerek çeşitlendi.

09 Aralık 2008 02:00

Türk sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan, iştah açıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleriyle tanınan turşunun ürün gamı geliştirilerek çeşitlendi.

Turşu deyince ilk akla gelen salatalık, lahana ve biber, artık raflardaki yerini taze fındık, şeftali, ayva, kiraz, muşmula, erik ve çağlayla paylaşıyor.

Kemeraltı'nda 10 metre kareden daha küçük bir dükkândan İzmir'in dört bir köşesine ulaşan Ülgüt ailesinin turşuları, yaklaşık 40 senedir sofraları tatlandırıyor. "Meşhur Kemeraltı Turşucusu"nu hem işleten, hem de burada tezgâhtarlık yapan Uğur Ziya Ülgüt, bütün gününü turşu ve bardağı 1 YTL'den turşu suyu satmakla geçiriyor.

Ülgüt, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, turşuculuk mesleğinin dedesi Yusuf Ziya'dan babası Tahsin'e, ondan da kendisine geçtiğini anlattı.

Kışın halkın en çok salatalık, biber ve lahana turşusuna ilgi gösterdiğini belirten Ülgüt, "Aklınıza hangi sebze ve meyve geliyorsa onun turşusunu yapıyoruz. 100'ü aşkın turşu çeşidimiz var" dedi.

Zaman içinde ürün gamını genişlettiklerini ifade eden Ülgüt, özellikle aş eren hamileler için mevsim dışı pek çok sebze ve meyvenin turşusunu kurduklarını söyledi. Ülgüt, taze fındık, kayısı, şeftali, ayva, kiraz, erik, çağla, karpuz, muşmula, incir, enginar, bezelye, mısır, karnabahar gibi değişik tatları halkın beğenisine sunduklarını belirterek, "Bu tür sebze ve meyvelerin turşusunu özellikle aş eren hamileler için bulunduruyoruz. Hamileler, canlarının çektiği sebze ve meyvelerin tazesini bulamayınca kışın turşusunu yiyor" dedi.

Turşuculukta kalitenin bozulmamasının önemini vurgulayan Ülgüt, turşusu yapılacak sebze ve meyvelerin Marmara bölgesinden özel olarak seçildiğini, her ürün için farklı zamanlarda turşu kurulduğunu anlattı.

Ülgüt, annesi ve eşinin Bursa Orhangazi'de bulunan imalathanelerinde turşularla bizzat ilgilendiğini aktararak, "Bunların yapımı da bakımı da kolay değil. Çocuk gibi ilgilenmek gerekiyor" diye konuştu.

Herkes gibi kendilerinin de ekonomik krizden etkilendiğini, eskiye göre durgunluk yaşandığını dile getiren Uğur Ziya Ülgüt, şöyle devam etti:

"Bu durum haliyle bize de yansıyor. Ama İzmirli turşuyu seviyor. Eski olduğumuz için bizi de biliyorlar. 2-3 senedir turşu fiyatlarımız aynı. Kilogram fiyatı 6-7 YTL arasında değişiyor. Ama meyve turşularının fiyatı biraz daha farklı."


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