Türk: Siyasi üslubumuz değişmedi, aynı

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, partisinin siyasi üslubunun değişmediğini savunarak, "Siyasi üslubumuz eskiden neyse bugün de öyle, bir değişiklik yok" dedi.



İngiltere'deki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a gelen Türk, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"DTP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda oturma eylemi yapacakları" yönünde haberlerin basında yer aldığının hatırlatılması üzerine Ahmet Türk, "Parti Meclisimizin, arkadaşlarımızın yapmış olduğu toplantıyla ilgili bir bilgiye sahip değilim. Cep telefonu kullanmadığım için telefonla da bir görüşmem olmadı. Düşündüklerini, yapmak istedikleri neyse bunu birlikte paylaşacağız ve değerlendireceğiz. Şu anda bir şey söyleyecek durumda değilim. Bir eylem kararı var mı, bir demokratik tepki kararı var mı yok mu bilemiyorum" diye konuştu.



'Birileri beğensin diye konuşmam'



Türk, Londra'da yaptığı konuşmaların Türkiye'de tepkiyle karşılandığının ifade edilmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Ben konuşmamı, birileri tarafından beğenilmesi için yapmıyorum ki. Ben doğruları, düşüncelerimi, inançlarımı söylüyorum. Neye inanıyorsam onu dile getiriyorum. Birilerinin hoşuna gitmeyebilir, ama gerçekleri dile getirmeye çalışıyorum. Yaşadığımız süreci, süreçle ilgili düşüncelerimi, partimin düşüncelerini yansıtmaya çalışıyorum."



'Bu davalar zaman zaman açılır'



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası" verilmesine ilişkin bir soruya karşılık da Türk, "Zaman zaman bu davalar açılıyor. Hepimizle ilgili davalar açıldı. Bir çoğumuz hakkında buna benzer cezalar verildi. Dosyalar Yargıtay'a gidecek. Sonucunu bekleyeceğiz" dedi.



Türk, "DTP'nin siyasi üslubu değişiyor mu?" soruna da "Siyasi üslubumuz eskiden neyse bugün de öyle, bir değişiklik yok. Demokrasiyi, barışı, sorunların diyalogla çözümünü hep savunduk. Bu anlayışımızı yine sürdürüyoruz. Ama birileri susturma mantığıyla yaklaşırsa bütün barışçı, demokratik sürecin gelişmesi konusundaki yaptığımız diyalog çağrılarına yanıt vermezse, yapacağımız bir şey olmaz" yanıtını verdi. (aa)