Türk şirketleri, Rusya'daki CPM tekstil fuarına damga vurdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Şubat (DHA) - Türk şirketleri, Moskova’da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden bine yakın tekstil üreticisini bir araya getiren CPM tekstil fuarına damga vurdu.

Fuara katılan Rus ve yabancı modacılardan tam not alan Türk tekstil şirketleri, Rusların da Türk tekstiline ilgisinin en üst düzeyde olduğunu dile getirdiler.

Kainat güzeli ve Rus modasının önemli isimlerinden Oksana Fedorova ile birlikte Rusya çapında Pro Fashion Masters yarışması düzenleyen Türk kumaş üreticisi Tkani Prestij, Türk kumaşı ile tasarlanan kıyafetleri podyuma çıkardı.

CPM fuarında Rusya çapında Pro Fashion Masters yarışması ile genç yeteneklerin tasarladıklarını, düzenlediği defile ile ünlü Rus tasarımcıların beğenisine sunan Türk kumaş üreticisi Tkani Prestij’in bu yarışmasının Rusya\'da artık dikkatle takip edildiğini belirten Fedorova, defilenin çok başarılı, Türk kumaşlarının ise çok kaliteli olduğunu söyledi.

Moskova ExpoCenter fuar alanında düzenlenen CPM tekstil fuarında Türk üreticiler de hem milli katılım hem de bireysel olarak açtıkları stantlarla Türkiye’nin tekstildeki iddiasını ortaya koydular. Genç Rus tasarımcılara ürettiği kumaşları vererek yaptıkları tasarımları Pro Fashion Masters yarışması kapsamında ünlü isimlerin beğenisine sunan Türk firması Tkani Prestij ise düzenlediği defile ile Türk kumaşını ilgi odağı yaptı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, eşi Sibel Diriöz ile birlikte etkinliğe katılırken, defile sonrası da Türk stantlarını tek tek dolaştı.

\"Tekstil dediğimiz zaman Türkiye dünyada ismi ile bile başlı başına bir markadır’ diyen Büyükelçisi Diriöz, “Bir Büyükelçi olarak ve ayrıca bir Türk vatandaşı olarak tekstil ve konfeksiyon şirketlerimizin bugünkü gibi başarılarını görüyorum, bundan gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum. Bununla birlikte kendi markalarımız var. Rusya’da çok rağbet görüyoruz. Çok başarılı şirketlerimiz var ve daha da başarılı olacaklar. Katılımın bu derece büyük olmasından da anlaşıldığı gibi Rusların Türk tekstiline ilgisi en üst düzeyde. Tkani Prestij’i de bugünkü çalışmasından ve gerçekleştirdiği muhteşem defileden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıları görmekten çok büyük gurur duyuyorum” dedi.

Bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Pro Fashion Masters yarışması ile Türk kumaşının Rus tasarımcılar arasında tanınırlığını arttırdıkları için gururlu olduklarını belirten Tkani Prestij firmasının sahibi ve aynı zamanda Rus Türk İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hulki Öz, \"Her ne kadar ticari bir faaliyet olsa da ülkemizin bilinirliğine katkı sunmuş olmakta bize ayrı bir mutluluk veriyor. Genç tasarımcılar arasında dikkatle takip edilen bir yarışma haline getirdik. Bu yıl Rusya\'nın dört bir yanından yüzün üzerinde genç tasarımcının bizim Türk kumaşları ile tasarladığı binin üzerinde kıyafet jürilerimiz tarafından değerlendirmeden geçti. Son on finalisti de bugün podyuma çıkarak oylandı ve dereceye girenler ödüllerini aldılar. Bu tasarımcılar önümüzdeki yıllarda Rus modasına yön verecek isimler olacaklar. Biz de onları şimdiden Türk kumaşı ve kalitesi ile tanıştırarak ülkemize katkı vermeye çalışıyoruz \" dedi.