Türk şirketleri marka avında

T24- Grundig, Godiva, Villeroy & Boch’dan sonra Lumberjack de Türk markası oldu. Ziylan Grubu İtalyan Lumberjack’i satın aldığını, bu markayla yurtdışı atağına geçeceğini açıkladı





Milliyet'teki habere göre, Türk şirketleri Batı’nın önemli markalarını satın almaya devam ediyor. Beko’nun 2004’te efsane televizyon markası Grundig’i almasıyla başlayan süreç, 2007 yılında Ülker’in lüks çikolata markası Godiva’yı, 2008’de de Ezcacıbaşı’nın da karo seramik devi Villeroy & Boch’u almasıyla devam etmişti. Son olarak da Ziylan Grubu, İtalyanların ünlü ayakkabı markası Lumberjack’i satın aldığını duyurdu. Lumberjack’in kelime anlamı oduncu. Lumberjack, hem Türkiye hem de dünyada çok bilinen markalar arasında. Lumberjack 2011’de 50 milyon euro ciro yaptı.



Türk şirketleri son yıllarda yurtdışında birçok ortaklık ve satın alma operasyonuna imza attı. Birçok şirket ve tesis, Türk şirketlerin yönetimine geçti. Ancak Türk tüketicisinin aşina olduğu bu markaların Türk şirketlerine geçmesi kamuoyunda ayrı bir heyecanla karşılandı. Türk şirketleri aldıkları markaları daha yukarı taşırken, karlı bilançolarla bu şirketleri ayağa kaldırdılar.

İtalyan Lumberjack Türk markası oldu

Ziylan Ayakkabıcılık bünyesinde bulunan ayakkabı mağazası FLO, ünlü İtalyan ayakkabı markası Lumberjack’ı satın aldığını duyurdu. Şirket, ayrıca en büyük 10 spor ayakkabı markasından birini daha satın alacağını açıkladı. Ziylan Ayakkabı Yönetim Kurulu üyesi Aykut Büyükekşi, markayı almak için uzun süren görüşmelerin sonuçlandığını söyledi.

850 milyon TL ciro

İtalya’nın Verona kentinde kurulan Lumberjack, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüdü. Türkiye’de uyguladığı agresif fiyat politikasıyla rakiplerinden pazar kapan marka satış rekorları kırmıştı. Dünyada hala milyonlarca satılan Lumberjack 2011’de 50 milyon euro ciro yaptı. Ziylan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan 2011’de 850 milyon TL, 2015’te 1.5 milyar TL ciro hedeflediklerini açıklamıştı.

Beko, Grundig’i aldı 1 yılda 7 milyon sattı

Beko Elektronik 2004 yılında İngiliz firması Alba Plc. ile yüzde 50 ortak olarak, iflas sürecindeki Alman elektronik devi Grundig AG’nin görsel işitsel ev elektroniği bölümünü satın aldığını duyurmuştu. 80 milyon euro’luk satış için Beko Elektronik 40 milyon euro ödemişti. Satın almadan sonra ilk yıl 700 bin adet fazla satış hedefi konulmuştu.



Beko Arçelik, 2010’da 7 milyar TL olarak gerçekleşen cirosunun yüzde 51’inin uluslararası pazardan geldiğini açıkladı. Alman Futbol Ligi Bundesliga’nın resmi partneri olan Grundig, 2010’da sadece Almanya’da 7 milyon adet sattı, her altı evden birine Grundig ürünü girdi. Şirket Grundig markasıyla Almanya ve İskandinav ülkelerinde cirosunu yüzde 40 büyüttü.

260 yıllık Villeroy & Boch 22 ülkede üretim yapıyor

Eczacıbaşı Topluluğu 2007 yılında Villeroy & Boch Karo Bölümü’nün yüzde 51’lik hissesini satın aldı. 260 yılı aşan tarihiyle Villeroy & Boch, bugün itibarıyle 125 ülkede faaliyet gösteriyor. Üretim, 12 Avrupa ülkesi ve Meksika’daki toplam 22 fabrikada yapılıyor. 1990’da halka açılan şirketin yaklaşık 10 bin çalışanı bulunuyor.



Villeroy & Boch, üç bölümden oluşuyor: Banyo ve Sağlık Gereçleri, Sofra Takımları ve 2007 yılı Mart ayı itibariyle tüm üretim ve pazarlama faaliyetleri, yüzde 51 hissesine sahip Eczacıbaşı Topluluğu tarafından yönetilen ‘Karo’ bölümü.



Küreselleşme stratejisi uygulayan şirket orta ve Kuzey Amerika’ya dağıtım için Meksika’da üç banyo malzemesi üretim tesisini satın aldı. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ciddi bir potansiyel gören şirket, bu pazarlarda gücünü arttırmaya devam ediyor.



Ülker Godiva’nın cirosunu 650 milyon dolara çıkardı



2007 yılında Ülker, 80 yıllık lüks çikolata markası Godiva’yı ABD’li gıda devi Campbell Soup’tan 850 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Godiva’ya Nestle, Mars, Starbucks, Lindt gibi dünyanın önde gelen şirketleri de talip olmuştu. Satıldığı yıl Godiva’nın 80 ülkede 450 butik mağazası ve 9 bin 300 satış noktası vardı. 2006 cirosu 500 milyon dolardı.



Godiva, Ülker’e satışından 4 yıl sonra 2011 cirosunu 650 milyon dolara çıkardığını açıkladı. 2011 sonunda 550 butik mağazaya ulaşan Godiva son iki yılda yeni ürünlerle çift haneli büyümeye ulaştı. Şirket yeni hedefini daha fazla büyümek olarak açıkladı. üks çikolata pazarında Godiva’nın payı yüzde 10’a ulaştı.



Godiva’nın kurucularından Pierre Draps vefat etti



Godiva’yı 1926’da kuran aileden Pierre Draps, 92 yaşında vefat etti. Draps, 1965 senesinde Belçika Kralı Leopold II tarafından şövalye ilan edilmişti. Geçen yıl Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker Pierre Draps’ı İsviçre’de ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Draps, “Godiva emin ellerde” demişti.