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Ekonomi

Türk şirketi duyurdu; Yalova’da Katar Kraliyet Ailesi için saray kompleksi yapıyoruz

06 Ekim 2020 09:58

İş insanı Hamit Cenk Koç’un sahibi olduğu Koç Yapı A.Ş., Katar’ın önde gelen ailelerinden Al-Thani ile el sıkışarak, Yalova’da 10 bin metrekarelik bir saray kompleksine imza attıklarını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, şirket, Katar Kraliyet Ailesi için yaptıkları projenin tasarlanan yardımcı evlerine kadar tüm detayların, konfor ve lüks yaşam algısı üzerine kurgulandığını açıkladı. 

Koç Yapı A.Ş'nin verdiği bigiye göre, projenin inşaatının yüzde 75’i tamamlandı.

Yalova’daki saray kompleksi projesi; 10 bin metrekare alan üzerine konumlandırıldı, komplekste meclis ile personel binaları tasarlandı.

Saray kompleksinde 3 bin metrekare meclis odaları, 3 bin metrekare konaklama alanları, 500 metrekare toplantı alanları ve açık alana sahip yeşil alanlar yer alacak. 

Projeden fotoğraflar şöyle: 

 

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