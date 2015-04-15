'Türk Siri benim'

Apple'ın geçtiğimiz hafta paylaştığı iOS 8.3 güncellemesi ile sesli asistan 'Siri' Türkçe konuşmaya başladı. Türkiye'deki kullanıcıların 'Siri' ile tanışmasıyla, Siri 1 haftada en çok konuşulan kadın oldu. 'Siri'yi üç sene önce seslendirmeye başlayan isim Radyocu ve ses uzmanı Yelda Uğurlu, "iPhone 4'de ise güncelleme yapılamadığı için malesef Türkçe Siri yok . Hemen dinledim 'evet bu benim' dedim" diye konuştu.

'Siri'ye tam üç sene önce hayat veren Yelda Uğurlu'nun, Siri'ye hayat verdiğinden haberi olmamış.

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'a konuşan Uğurlu, milyonların konuştuğu 'Siri'nin kendi sesi olduğunu bir arkadaşından öğrendiğini belirtti. Telefonu iPhone 4 olduğu için yeni güncellemeyi yükleyememiş. Sesi duyunca 'Evet bu benim sesim' demiş.

Ömer Temür'un Türkiye gazetesinde 'Siri'nin kim olduğu ortaya çıktı!' başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2015) röportajı şöyle:

Siri sen kimsin?

Ben Yelda Uğurlu. Radyocuyum ve seslendirme uzmanıyım.



Apple sana nasıl ulaştı?



Teklif Apple'dan gelmedi. Bir arkadaşım seslendirme şirketinin iki kadın sesi aradığını söyledi. Sesli demo göndermem için beni 15 dakikada bir arıyordu. Ben pek istekli değildim ama sonra kabul ettim.



Siri olduğun ne zaman öğrendin?



Çarşamba günü Türkçe Siri güncellemesi ile öğrendim. Bir arkadaşım beni arayarak “Siri'nin sesi senin sesine ne kadar çok benziyor” dedi.



Peki ne hissettiniz?



İlk başlarda çok heyecanlandım. Ancak sonra biraz korkmaya başladım. Çünkü Google'dan arama yaptığımda insanların bel altı konuştuklarını gördüm. Bir an kimliğimin açık olmasından endişe ettim.



Siri sen iPhone kullanmıyor musun?



Evet kullanıyorum ama bende iPhone 4 var. iPhone 4'de ise güncelleme yapılamadığı için malesef Türkçe Siri yok . Hemen dinledim “evet bu benim” dedim.





'Uçakta ve metroda kullanılacak zannettim'





Nasıl yani. Bilmeden mi yaptınız?



Ben bu seslendirmeyi 3 yıl önce yaptım. Bana sesimin metroda ve uçakta kullanılacağını söylediler. Ancak Siri'de duyunca olayın boyutunu anladım.



Bilmeden nasıl çalıştınız peki?



Önce bir sözleşme imzaladık. Uzun bir sözleşme. Bazı maddelerini hatırlamıyorum bile. 4 hafta boyunca seslendirme yaptım. Harf harf okudum. Cümleleri yanlış ve doğru şekilde okudum. 6-7 ay boyunca benim sesim analiz edilmiş.



Nasıl bir süreçti?



Çok yoğundu. Aynı saatte başladık ve hep aynı saatte bitti. Hayatımın en sıkıcı konuşmasıydı. Uykum geliyordu, belim tutuluyordu.





'İnsan olma diye uyardılar'





Sizce sesiniz çok duygusuz değil mi?



Zaten benden de bunu istediler. Zaman zaman beni “Yelda insan oluyorsun” diye uyardılar.



Herkes merak ediyor. Çok para aldınız mı?



Sözleşmeye göre miktarı söyleyemem ama çok olmadığı kesin.



Yani Apple'a seslendirme yapıyorsunuz fazla para almıyor musunuz?



İçeriğini zaten bilmiyordum. Sözleşmede 5 yıl boyunca hiç bir bilişim firmasına seslendirme yapamayacağım maddesi bulunuyor.