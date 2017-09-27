Türk Sineması'nın ustaları ödüllendirildi

24'üncü Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Sineması'na katıda bulunan usta sanatçılar Temel Gürsu, Hümeyra, Şemsi İnkaya ve Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'na onur ödülü verildi.

Ödül törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, usta sanatçılar Temel Gürsu, Hümeyra, Şemsi İnkaya ve Sami Şekeroğlu, sinema ve televizyonun ünlü isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Dolunay Soysert'in üstlendiği gecenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, Adana'nın sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Bu yıl Sinema Kültür Sanat Kasabası adı altında bir merkez oluşturduklarını anlatan Sözlü, Türkiye genelinde film festivali yapan 20'den fazla ilin temsilcilerini, sinema ve televizyon eğitimi veren üniversitelerin temsilcilerini ile sinema yapımcıları ve dağıtıcılarını Adana'ya davet ettiklerini belirtti. Sinemacıları, ressamları, seramik sanatçılarını ve tiyatrocuları Sinema Kültür Sanat Kasabası'nda halk ile buluşturduklarını ifade eden Sözlü, "İşimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz ama hiçbir ilimiz ve kurumla rekabet içinde de değiliz. Herkes üzerine düşenin en iyisini yapsın. Ama kolektif bir şekilde de Türk sanatını, Türk sanatçısını yüceltmek konusunda bir zeminde buluşalım" dedi.



Sözlü'nün konuşmasının ardından Türkiye'nin ünlü caz müzik sanatçıları Kerem Görsev ve Elif Çağlar, konser verdi. Kerem Görsev'in piyano performansı ile Elif Çağlar'ın usta yorumu, izleyenleri mest etti.

Gözyaşlarını tutamadı



Konserin ardından Türk Sineması'nın ustaları Temel Gürsu, Hümeyra, Şemsi İnkaya ve Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'na onur ödülleri verildi. Ödülünü alan Temel Gürsu, duygulu anlar yaşadı.

Onur ödülünü almaktan gurur duyduğunu belirten Gürsu, gözyaşlarına engel olamadı. Rahatsızlığı dolayısıyla ödülü sahnenin aşağısında alan Türkiye'nin ilk sinema profesörü 80 yaşındaki Sami Şekeroğlu, Adana Film Festivali'nin 1969'da ilkini ve 2'incisini kendisinin hazırladığını söyledi. Törende ayrıca buy ilki verilen Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü de Nijerya asıllı Amerikalı yönetmen Andrew Dosunmu’ya taktim edildi. Ödül törenin ardından sahneye gelen usta sanatçılar, davetliler tarafından ayakta alkışlandı.