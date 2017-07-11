Türk sinemasının usta ismi Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerin Fikret Hakan akciğer tedavisi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Türk sinemasının usta oyuncularından Fikret Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hakan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Doktora 2 saat boyunca uğraşıp hayata döndürmeye çalışmış

Doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fikret Hakan kimdir?

Tiyatro ve sinema sanatçısı, gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak'dır. 23 Nisan 1934 tarihinde Gaffar ve Fatma Belkıs çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'de doğdu.

Gazetecilikle ilgilinmeye başlayan Hakan, henüz lise öğrencisiyken, Abdi İpekçi ve Halid Kıvanç gibi isimlerin de bulunduğu İstanbul Ekpres gazetesinde röportajları ve öyküleri yayınlanmaya başlandı.

Asıl ismi Bumin Gaffar Çıtanak olan Hakan, 1950’de 'Üç Güvercin' adlı operetteki palyaço rolüyle Ses Tiyatrosu'nda sahneye ilk adımını attı. Oyunlarda rol almaya devam eden Hakan, birçok tiyatroda çalıştı ve 80’lerin sonuna kadar sahneden inmedi.

Kariyeri sorulduğunda üç önemli noktaya dikkat çekerek "Babıali, tiyatro ve beyaz perde" diyen Hakan, 1953 yılında 'Köprüaltı Çoçukları' ile sinemaya geçiş yaptı. Ardından 'Beyaz Mendil', 'Gelinin Muradı', 'Üç arkadaş', 'Dokuz Dağın Efesi' gibi filmlerde oynayan Hakan, 60’lara gelindiğinde 'Yılanların Öcü' ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Bu filmle birlikte 'Karanlıkta Uyuyanlar', Hakan’ın unutulmaz filmleri arasında yer aldı.

Peşpeşe filmler çeken Hakan, 1970’lere gelindiğinde yönetmen ve yapımcı olarak da sektörde boy gösterdi. 'Keşanlı Ali Destanı' ile büyük ün kazanan Hakan, Holywood'dan gelen film teklifini, İngilizcesi olmadığı için değerlendiremedi.

Bir dönemin modası olduğu üzere gazinoda sahne alan, Zerrin Özer ile birlikte sunuculuk deneyimi yaşayan Hakan, Yeşilçam'ın sıkıntılı dönemlerinde Marmaris’e göçerek 1980'lere kadar burada yaşamını sürdürdü.

Daha sonra beyaz perdeye dönerek Türk sinamasının jönleri arasına adını yazdıran Hakan, aralarında Hümeyra, Semiramis Pekkan, Lale Sarı gibi isimlerin de olduğu pekçok kadınla evlilikler yaptı.

45’lik plakları olan Hakan, dolu dolu geçen sanat yaşamına birçok ödül sığdırdı. 1965'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Keşanlı Ali Destanı' ile en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Hakan, 1968'de bu kez 'Ölüm Tarlası' ile yine aynı ödülün sahibi oldu...

Yaşam boyu aldığı ödüller

1965 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1968 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Ölüm Tarlası

1965 - İzmir Enternasyonal Fuarı 1. Film Şenliği, Keşanlı Ali Destanı, En İyi Erkek Oyuncu

1971 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Hasret

1993 - 30. Antalya Film Şenliği, Yalancı (TV), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

1997 - 34. Antalya Film Şenliği, Yalancı (TV), Yaşam Boyu Onur Ödülü

2009 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden fahri doktorluk unvanı aldı

2012 - Engelsiz Yaşam Vakfı, Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü