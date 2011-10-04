Türk sinemasının ünlü jönü yaşamını yitirdi

T24 - Türk sinemasının unutulmaz jönü Muzaffer Tema, Çeşme Ege Kent Sitesi’ndeki yazlığında yaşamını yitirdi.







92 yaşındaki Muzaffer Tema, bu sabah saat 09.15’te evinde hayatını kaybetti. Eşi İnci Tema, ünlü aktörün geçen hafta Pazar günü beyin enfarktüsü geçirdiğini ve solunum yetmezliği çeken Tema için doktorların fazla ümitli konuşmadığını belirtti.

Ünlü aktörün evinde huzur içinde yaşama veda ettiğini belirten İnci Tema, "Çeşme’de gömülmek istiyordu ve Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu’ndan mezar yeri istemişti. Son dakikalarında elimi tuttu ve ’Seni seviyorum’ diyerek hayata veda etti. Son ana kadar bilinci yerindeydi" diye konuştu. Tema, ünlü aktörün cenazesini 5 yıldır yaşadığı Çeşme’de defnetmek istediklerini belirtti.

1919 yılında İstanbul’da doğan Muzaffer Tema, İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası’nda görev yapan Tema, 1949 yılında ’Uçuruma Doğru’ filmi ile sinema kariyerine başladı.

1959 yılında bir süreliğine ABD’ye giden Tema, sinemada yeni yüzlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla karakter rollerinin vazgeçilmez ismi oldu. "Kanun Namına, İngiliz Kemal Lawrence’a karşı, Buruk Acı, Damga, Seninle Düştüm Dile, Fakir Gencin Romanı, Kahveci Güzeli, Posta Güvercini, Kırık Merdiven, Milyonerin Kızı" onun unutulmaz filmleri arasında yeraldı. Tema, dört filmde yapımcı oldu, bir filmde yönetmenlik, bir filmde de senaristlik yaptı. Tema, toplam 146 filmde rol aldı.









