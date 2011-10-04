T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türk sinemasının ünlü jönü yaşamını yitirdi

Türk sinemasının unutulmaz jönü Muzaffer Tema, Çeşme Ege Kent Sitesi’ndeki yazlığında yaşamını yitirdi.

04 Ekim 2011 03:00

T24 - Türk sinemasının unutulmaz jönü Muzaffer Tema, Çeşme Ege Kent Sitesi’ndeki yazlığında yaşamını yitirdi. 


92 yaşındaki Muzaffer Tema, bu sabah saat 09.15’te evinde hayatını kaybetti. Eşi İnci Tema, ünlü aktörün geçen hafta Pazar günü beyin enfarktüsü geçirdiğini ve solunum yetmezliği çeken Tema için doktorların fazla ümitli konuşmadığını belirtti. 

Ünlü aktörün evinde huzur içinde yaşama veda ettiğini belirten İnci Tema, "Çeşme’de gömülmek istiyordu ve Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu’ndan mezar yeri istemişti. Son dakikalarında elimi tuttu ve ’Seni seviyorum’ diyerek hayata veda etti. Son ana kadar bilinci yerindeydi" diye konuştu. Tema, ünlü aktörün cenazesini 5 yıldır yaşadığı Çeşme’de defnetmek istediklerini belirtti.

1919 yılında İstanbul’da doğan Muzaffer Tema, İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası’nda görev yapan Tema, 1949 yılında ’Uçuruma Doğru’ filmi ile sinema kariyerine başladı.

1959 yılında bir süreliğine ABD’ye giden Tema, sinemada yeni yüzlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla karakter rollerinin vazgeçilmez ismi oldu. "Kanun Namına, İngiliz Kemal Lawrence’a karşı, Buruk Acı, Damga, Seninle Düştüm Dile, Fakir Gencin Romanı, Kahveci Güzeli, Posta Güvercini, Kırık Merdiven, Milyonerin Kızı" onun unutulmaz filmleri arasında yeraldı. Tema, dört filmde yapımcı oldu, bir filmde yönetmenlik, bir filmde de senaristlik yaptı. Tema, toplam 146 filmde rol aldı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24