Türk sinemasının 'Oscar' savaşı

Türkiye’nin Oscarı’ olarak anılan Yeşilçam Ödülleri’nde bu yıl sinemaya altın çağını yaşatan 47 film yarışacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen ‘Yeşilçam Ödülleri’ bu yıl 3 Mart 2009’da sahiplerini bulacak.



‘Türkiye’nin Oscarı’ olarak anılan organizasyonda 1 Ocak- 31 Aralık 2008 tarihleri arasında vizyona girmiş tam 47 Türk filmi yarışacak.



İki aşamalı bir seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 11 dalda dağıtılacak ödüllerde heykelciklerin yanı sıra ‘En İyi Film’ 150 bin YTL kazanacak.



Gurur tablosu



1. Rıza

2. Çılgın Dersane Kampta

3. Maskeli Beşler Kıbrıs

4. Çocuk

5. Ulak

6. Son Ders

7. Semum

8. 120

9. Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım

10. Recep İvedik

11. Hazan Mevsimi: Bir Panayır Hikayesi

12. Plajda

13. Hayattan Korkma

14. Mülteci

15. Miras

16. Ara

17. Girdap

18. Peri Tozu

19. Cennet

20. Vesaire Vesaire

21. Münferit

22. O… Çocukları

23. Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi

24. Made in Europe

25. Taş Yastık

26. Tatil Kitabı

27. Avanak Kuzenler

28. Süper Ajan K9

29. Dinle Neyden

30. Vicdan

31. Aşk Tutulması

32. Devrim Arabaları

33. Üç Maymun

34. Nekrüt

35. Güneşin Oğlu

36. Issız Adam

37. Son Cellat

38. Fırtına

39. Gitmek

40. Destere

41. Osmanlı Cumhuriyeti

42. A.R.O.G: Bir Yontmataş Filmi

43. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

44. Sıcak

45. Sonbahar

46. Şeytanın Pabucu

47. Yağmurdan Sonra

