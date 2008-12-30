Türk sinemasının 'Oscar' savaşı

Türkiye’nin Oscarı’ olarak anılan Yeşilçam Ödülleri’nde bu yıl sinemaya altın çağını yaşatan 47 film yarışacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen ‘Yeşilçam Ödülleri’ bu yıl 3 Mart 2009’da sahiplerini bulacak.
‘Türkiye’nin Oscarı’ olarak anılan organizasyonda 1 Ocak- 31 Aralık 2008 tarihleri arasında vizyona girmiş tam 47 Türk filmi yarışacak.
İki aşamalı bir seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 11 dalda dağıtılacak ödüllerde heykelciklerin yanı sıra ‘En İyi Film’ 150 bin YTL kazanacak.
Gurur tablosu
1. Rıza
2. Çılgın Dersane Kampta
3. Maskeli Beşler Kıbrıs
4. Çocuk
5. Ulak
6. Son Ders
7. Semum
8. 120
9. Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım
10. Recep İvedik
11. Hazan Mevsimi: Bir Panayır Hikayesi
12. Plajda
13. Hayattan Korkma
14. Mülteci
15. Miras
16. Ara
17. Girdap
18. Peri Tozu
19. Cennet
20. Vesaire Vesaire
21. Münferit
22. O… Çocukları
23. Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi
24. Made in Europe
25. Taş Yastık
26. Tatil Kitabı
27. Avanak Kuzenler
28. Süper Ajan K9
29. Dinle Neyden
30. Vicdan
31. Aşk Tutulması
32. Devrim Arabaları
33. Üç Maymun
34. Nekrüt
35. Güneşin Oğlu
36. Issız Adam
37. Son Cellat
38. Fırtına
39. Gitmek
40. Destere
41. Osmanlı Cumhuriyeti
42. A.R.O.G: Bir Yontmataş Filmi
43. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine
44. Sıcak
45. Sonbahar
46. Şeytanın Pabucu
47. Yağmurdan Sonra