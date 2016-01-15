Türk sinemasının emektar oyuncusu Şefik Döğen hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından Şefik Döğen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Şefik Döğen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçının cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camiinden kaldırılıp Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Şefik Döğen kimdir?

Şefik Döğen 1947 yılında Ayancık’ta dünyaya geldi. Döğen’in tiyatro ile tanışması edebiyat öğretmeni Nermin Hanım’ın Nasreddin Hoca fıkralarını oyunlaştırdığı oyunla başlar. İlk kez bu oyunda sahne alan Döğen, ardından Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın amatör tiyatrosuna gider. Usta oyuncu bununla yetinmez ve bir grup arkadaşı ile Samsun Oda Tiyatrosu’nu kurmaya karar verir. Ancak Döğen esas ününü Cemal Reşit Rey’in müziklerini yaptığı, Erol Günaydın’ın senaryosunu yazdığı oyun ‘Yaygara Yetmiş’te oynadığı Şarhoş Bekir ile kazanır.

Şarhoş Bekir tiplemesi çok beğenilen Döğen Yeşilçam’dan davet alır ve sinemanın kapıları açılır. Döğen, ‘Hayat Sevince Güzel’, ‘Hayat Bayram Olsa’, ‘Yuvasız Kuşlar’ gibi sevilen Yeşilçam filmlerinde rol aldı.