Türk Sineması'nda iz bırakanlara onur plaketi

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Türk Sineması'nda iz bırakan usta sanatçılara onur plaketi verildi. Ünlü sanatçı Kadir İnanır'a 9 yıl önce layık görülen, ancak törene gelmediği için verilemeyen ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'' de gecede kendisine sunuldu.

''Türk Sineması'nın 60'lı yıllarını yaşatan'' ana temasıyla Yeşilçam dönemi sanatçılarını yeniden taçlandırmayı amaçlayan 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gala gecesi ve onur ödülleri töreni düzenlendi. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile Türk Sineması'na iz bırakan sinema sanatçıları ve davetliler katıldı.

Sunuculardan Halit Kıvanç, yıllar önce 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ''Yaşam Boyu Onur Ödülü''ne layık görülen ancak film çekimleri nedeniyle ödül törenine katılmadığı için ödülü kendisine teslim edilmeyen ve bu yıldan sonra da kırgınlığı nedeniyle festivalle katılmayan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın, 40'ıncı sanat yılını kutladığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da Antalya'nın Türkiye'nin en çağdaş kentlerinden biri olduğunu, bu çağdaşlığın simgelerinden Altın Portakal'ın da Türkiye'nin çok değerli sanatçılarınca 46 yıldır yaşatıldığını vurguladı.

-''KIRGINLIĞI ORTADAN KALDIRDIM''-

Kadir İnanır'ın 40'ıncı sanat yılını kutladıklarını dile getiren Akaydın, sanatçının festivale kırgınlığına atıfta bulunarak, ''Değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın, geçmişte Antalya ile ilgili tatsız anıları olabilir. Bu festivalde onları da tamir etme imkanı bulduk. Geçmişteki yanlışlıkları düzeltiyoruz'' dedi.

Akaydın, yıllar sonra verilen ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün halkın gönlünde taht kuran Kadir İnanır'a, iadei-itibar anlamına gelmediğini'' vurguladı. Akaydın, dün yaşamını yitiren ünlü yönetmen Halit Refiğ'i de bir kez daha andıklarını söyledi.

Coşkulu alkışlarla sahneye gelen Kadir İnanır da yaptığı konuşmada, 1969 yılında bir arkadaşının fotoğrafını gönderdiği yarışmayı kazanarak başladığı sinema yaşamında, 40 yılını geride bıraktığını kaydetti.

Sinema serüveninin ölünceye kadar bitmeyeceğini dile getiren İnanır, filmlerinde beraber çalıştığı, kendisine yardımcı olan bütün sinema emekçilerine teşekkür etti.

Sanatçıların coşkuyla geldikleri Altın Portakal Film Festivali'nin Türk Sineması'nın göz bebeği olduğunu ve daha da güçlenmesi gerektiğini dile getiren İnanır, ''Altın Portakal'da yıllardır yanlış olan bir kırgınlığı, bu festival yönetimiyle ortadan kaldırdım. Halkımızın sayesinde Türkiye'de hiçbir zengin benim kadar içten sevgi ve saygı göremez. Bu ödülün verilmesi iadei-itibar değildir. Bu geceyi sahip olduğum bu zenginliğe katkı olarak kabul ediyorum'' dedi.

İnanır'a 9 yıl önce layık görüldüğü ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'' olan Altın Portakal heykelciği, Başkan Mustafa Akaydın tarafından verildi.

Törende, festivale ABD'den katılan, Türk sinemaseverlerin ''Örümcek Adam 3'' filmiyle tanıdığı Hollywood'un ünlü yıldızlarından Teresa Russel'e de onur ödülü verildi. Russel, festivale davet edilmekten onur duyduğunu belirterek, yönetime teşekkür etti.

Törende, Türk Sineması'nın usta oyuncuları Selda Alkor, Devlet Devrim, Ekrem Bora, Engin Çağlar, Eşref Kolçak, Gönül Yazar, Halit Akçatepe, Mine Soley, Parla Şenol, Nilüfer Aydan, Selma Güneri, Suzan Avcı, Süleyman Turan, Tanju Gürsu, Yusuf Sezgin, Suna Selen ve Ediz Hun'a da onur plaketi Başkan Mustafa Akaydın tarafından verildi.

Öte yandan törene katılan sanatçılara ve bütün konuklara Altın Portakal'ın simgesi Venüs heykelinin cam bibloları da hediye edildi. Bibloyu beğenen Müjde Ar, ''Yakılmasın diye camdan yapmışlar galiba'' dedi.

Sanatçı Suzan Avcı da ''İki tane portakalım var. Bunları da onların yanına koyacağım'' diye konuştu. Avcı, Antalya'da halkın kendilerine gösterdiği sevginin gözlerini yaşarttığını da belirtti.

Gecede Suzan Avcı ile yan yana oturan sanatçı Gönül Yazar da yemeğin düzenlendiği Adam&Eve Oteli'nin 'balayı oteli' olduğunu belirterek, ''Kısmetim çıkarsa, balayımı burada yapacağım'' diye espri yaptı.

Törenin sonunda aynı zamanda şarkıcı olan ünlü yıldız Teresa Russell konser verdi.