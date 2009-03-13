‘Türk Sineması Sevgi Günü’ etkinliği

‘Vesikalı Yarim’ adlı filmin 40’ıncı yılının kutlanacağı etkinlikte, yönetmen Ömer Lütfi Akad’a ‘Onur Ödülü’ verilecek.



Beykent Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Türk Sineması Sevgi Günü’ etkinliğinde, ‘Vesikalı Yarim’ adlı filmin 40’ıncı yılı kutlanacak ve yönetmen Ömer Lütfi Akad’a ‘Onur Ödülü’ verilecek.



Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümleri tarafından düzenlenen etkinlik, Ayazağa Kampüsü Konferans Salonu’nda 17 Mart’ta yapılacak.



Yönetmen Ömer Lütfi Akad’ın kült filmi ‘Vesikalı Yarim’in 40’ıncı yılının kutlanacağı etkinlik, Atilla Dorsay’ın filmi değerlendirdiği sunumuyla başlayacak.



Ömer Lütfi Akad’a Onur Ödülü



Etkinliğe, ‘Vesikalı Yarim’in başrol oyuncuları Türkan Şoray, İzzet Günay ve senaristi Safa Önal da katılacak. Sağlık nedeniyle törene katılamayacak olan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Ömer Lütfi Akad’a, sinemaya katkılardan dolayı ‘Onur Ödülü’ verilecek. Törenin ardından filmin gösterimi gerçekleşecek.



Etkinlik kapsamında, sinema araştırmacısı ve yazarı Agah Özgüç’ün koleksiyonundan sağlanan Türkan Şoray ve İzzet Günay film afişlerinin görülebileceği sergi de açılacak. Sergi, 26 Mart’a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

