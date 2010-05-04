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Kültür-Sanat

Türk sineması Hong Kong'da

İzmir Sinema Derneği'nce düzenlenen Hong Kong Türk Filmleri Festivali kapsamında 14-17 Mayıs'ta 10 Türk filmi, ünlü yönetmen ve oyuncular, Hong Konglu sinemaseverlerle buluşacak.

04 Mayıs 2010 03:00

T24- İzmir Swiss Otel Grand Efes'te düzenlenen basın toplantısında bilgi veren İzmir Sinema Derneği ve Festival Başkanı Kayhan Kırmızıgül, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ve Hong Kong Başkonsolosluğu'nun desteğiyle düzenlenen Festivalin Türk yönetmen ve oyuncularla Hong Kong'daki basın, izleyici ve sinemacıları buluşturmayı amaçladığını kaydetti.


Hong Kong'un kültürel etkinlikler bakımından çok yoğun olduğunu, 7 milyon nüfuslu kentteki sinema festivalinin 500 bin seyirciye ulaştığını ifade eden Kırmızıgül, ''Bu seyirciden bir şekilde pay alabiliriz. Festivalin Türk sinemasının Uzak Doğu'da fark edilmesi bakımından önemli bir adım olacağını düşünüyoruz'' dedi.


Festival kapsamında ''Üç Maymun'', ''Beynelmilel'', ''Yaşamın Kıyısında'', ''Issız Adam'', ''Devrim Arabaları'', ''Küçük Kıyamet'', ''Vizontele Tuuba'', ''Mutluluk'', ''Güneşi Gördüm'' ve ''Korkuyorum Anne'' izleyiciyle buluşurken Türkiye'den gidecek kafilede Sinan Çetin, Abdullah Oğuz, Hatice Arslan, Ali Düşenkalkar, Talat Bulut, Cezmi Baskın, Ebru Akel'in de aralarında bulunduğu yönetmen ve oyuncular yer alacak.


Anlaşma uyarınca, her gösterimden önce İstanbul 2010 Kültür Başkenti etkinlikleri, Türk Hava Yolları, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlatılan İzmir konulu 3 tanıtım filmi gösterilecek.
Kırmızıgül, Festivalin bilet satışlarının çok iyi olduğunu söyledi.

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