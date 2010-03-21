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Kültür-Sanat

Türk sineması dünyaya açılıyor

FİYAB önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 23 Mart'ta Münih'te Türk-Alman Film Yapımcıları Toplantısı düzenlenecek.

21 Mart 2010 02:00

T24 - Film Yapımcıları Meslek Birliği'nin (FİYAB) önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'de sinema sektöründe faaliyet gösteren 8 meslek birliğinin desteğiyle, 23 Mart'ta Münih'te Türk-Alman Film Yapımcıları Toplantısı düzenlenecek.

Organizasyonu düzenleyen FİYAB Yönetim Kurulu Başkanı Galip Gültekin yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda ardı ardına gelen başarılarla yurt dışı sinema yapımcılarının dikkatlerini çeken Türk sinema sektörünün yeni başarılara imza atmak için yurt dışına açılacağını bildirdi.

Gültekin, Almanya'da faaliyet gösteren Film Televizyon Bavyera Fonu'nun (FFF) da katılacağı organizasyonda Türkiye'den Mustafa Altıoklar, Mehmet Altıoklar, Aylin Livaneli, Galip Gültekin, Osman Subaşı, Togay Şenalp, İsmail Güneş, Oğuz Eruzun, Tolga Esmer, Ebru Karacan, Sebahattin Kat, İsmail Necmi, Cem Akyoldaş, Erdoğan Kar, Mustafa Dog gibi yapımcı ve yönetmenlerin projelerini sunacağını belirtti.

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