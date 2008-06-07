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Kültür-Sanat

Türk sineması dünya seyircisiyle buluşuyor

Başta uluslararası festivallerde ödül alanlar olmak üzere, Türk Sineması’nın gözde yapımları dünyanın dört bir yanında görücüye çıkıyor.

07 Haziran 2008 03:00

Türk Filmleri Tanıtım Günleri’nin ilk durakları, 9-16 Haziran tarihleri arasında ABD’nin New York ve Washington kentleri olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik’in verdiği bilgiye göre, Bakanlık ile Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde Türk filmleri dünyaya tanıtılacak.

Bu kapsamdaki etkinlikler, 9-16 Haziran tarihleri arasında özellikle ticari sinemanın kalbi olan ABD’nin New York ve Washington kentlerinde başlayacak. Amerikan film endüstrisinden yapımcı, yatırımcı, dağıtımcı, oyuncu ve yönetmenlerle Türk sinema sektörünü bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğe, gösterimde filmleri yer alan Şener Şen, Hülya Koçyiğit, Mine Vargı, Ömer Vargı, Özgü Namal, Mahsun Kırmızıgül, Fadik Sevin Atasoy, Kenan İmirzalıoğlu gibi sanatçılar da katılacak.

İki kentte farklı filmlerin gösterileceği etkinlikler çerçevesinde Washington’daki gala gecesinin açılış filmi Mahsun Kırmızıgül’ün "Beyaz Melek" adlı filmi olacak. 41. Houston Film Festivalinde "En İyi Uluslararası Yabancı Film" ve "Jüri Özel En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanmasından dolayı bu gece için özel olarak belirlenen filmin gösteriminin ardından resepsiyon verilecek.

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