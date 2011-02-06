-TÜRK SİNEMASI ÇITASINI YÜKSELTTİ ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Vizyona giren film sayısından seyirci artışına, yerli filmlerin uluslararası alanda kazandığı prestij ve ödüllere kadar Türk sineması son 10 yılda çıtasını büyük ölçüde yükseltti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın sinema sektörüne verdiği destek, 1990-2004 yılları arasında 5 milyon 756 bin 109 dolar iken, bu rakam 2005-2010 yıllarında yaklaşık 16 kat arttırılarak 89 milyon 654 bin 182 dolara çıkarıldı. Bakanlığın girişimleriyle 2003 yılında başlayan yasa çalışmaları sonucu 5224 sayılı sinema filmlerinin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkında çıkarılan kanunla sinemaya yapılan desteğin sürekli ve sistematik hale getirilmesi sektörde beklenen sonucu verdi. 2005-2009 yılları arası Bakanlık destekli 29 film uluslararası festivallerden 245 ödülle döndü. Daha önce dağınık şekilde verilen desteklerin düzenlenmesiyle Türk sinemasının kalitesini yükseltmek amacıyla çıkılan yolda önemli bir adım atılmış oldu. -SEKTÖRE YAPILAN MADDİ DESTEKLER- Uzun metrajlı filmlere yapılan destekler 1988-2005 yılları arasında 108 film ve 4 milyon 290 bin TL ile sınırlı kalırken, 5224 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra 2005-2010 yıllarında 172 filme 38 milyon 206 bin TL destek sağlandı. Belgesel, animasyon, kısa film, senaryo gibi yapım projeleri alanlarında 2005-2010 yıllarında 767 projeye 27 milyon 467 bin TL destek verildi. Sektördeki gelişme, vizyona giren film sayısı ve buna bağlı olarak seyirci sayısında da artış şeklinde kendini gösterdi. 2000-2005 yılları arasında 75 film vizyona girerken 2005-2010 yıllarında vizyona giren film sayısı yaklaşık 4 kat artarak 287'ye ulaştı. Son 10 yılda ortalama bir yabancı filmi 101 bin 723 kişi izlerken, yerli filmde bu sayı 390 bin 973 oldu. Toplam seyirci sayısında ise 2010 yılında 41 milyon 209 bin 961 ile son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Buna paralel olarak 2010'da toplam sinema hasılatı da 380 milyon 811 bin 376 TL olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın özel önem verdiği sinema sektöründe yaşanan gelişmenin daha da ileriye taşınabilmesi için ''Geleceğin Sineması'' projesiyle ondan fazla üniversitede proje üreten sinema öğrencileri desteklendi. -TÜRK FİLMLERİ YURT DIŞINDA PRESTİJ KAZANDI- Türk sinemasının son yıllarda gösterdiği gelişme, yurt dışında da prestij kazandırdı. Yabancı ülkelerde Türk Filmleri Haftaları projelerine başlandı ve 2008 yılından itibaren proje sistematik hale getirildi. Türk Filmleri Haftası, son üç yılda 40 ülke ve uluslararası festivallerin bünyesinde gerçekleştirilerek Türk sineması tanıtıldı. Bununla birlikte 2005-2009 yılları arası Bakanlık destekli 29 Türk Filmi uluslararası festivallerden toplam 245 ödülle dönerek Türk sinemasını dünyaya duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türk sinemasına ışık tutan arşivine Yılmaz Güney'in ''Seyithan'', ''Aç Kurtlar'', ''Arkadaş'', ''Ağıt'', ''Endişe'', ''Zavallılar'', ''Yol'', ''Umut'', ''Sürü'' ve ''Duvar'' filmleri kazandırıldı. Bakanlığın arşivini zenginleştiren bu filmlerin ulusal ve uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşması sağlandı. -YAKIN TARİH GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDI- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyet'in kuruluş yılları ve Atatürk'ün orijinal sesinin de yer aldığı yanar tabanlı 2 bin 288 kutu filmin, en ileri teknoloji kullanılarak restore edilmesine başlandı. Gelecek nesillere aktarılmak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile ortak yürütülen restorasyon çalışmaları sonucunda bir kısmı kamuoyuyla paylaşılan ve bugüne kadar yayımlanmamış filmler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulmuş olan ve internet üzerinden yayına başlayan ''Kültür TV''den, en kısa sürede kamunun erişimine sunulmaya başladı.