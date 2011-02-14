Türk sineması Berliane'de



T24- 61. Berlin Film Festivali "Berlinale" kapsamında, Türk sinemasını tanıtmak amacıyla 'Türk Sineması' etkinliği düzenlendi.



Filmlerin gösterildiği Berlinale Palast’ın yanında bulunan "Spielcasino"daki etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema ve Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ülger’in yanı sıra Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat, Ankara Sinema Derneğinin başkanı Ahmet Boyacıoğlu, Berlin Kültür ve Turizm Ataşesi Gözde Şahin, "Altın Ayı" için yarışan "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" filminin yönetmeni Seyfi Teoman, festivalde kısa metrajlı filmler kategorisinde yarışan "Pera Berbange"nin yönetmeni Arin İnan Arslan, Almanya’da çok sayıda filmde rol alan Bülent Shariff ile çok sayıda kişi katıldı.

Ülger burada gazeteciler yaptığı açıklamada, 2004 yılından sonra sinema kanununda yapılan değişiklikle ve yaratılan kaynakla Türk sinemasının ivme kazandığını belirtti.

Avrupa ülkeleri içinde Türkiye’nin kendi sinemasını seyreden birinci ülke olduğunu ifade eden Ülger, "1990’lı yıllarda kendi sinemamızın seyirci sayısı yüzde 15’ idi şimdi bu yüzde 50’lileri aşmış durumda. Kültür Bakanlığının desteklediği filmler, pek çok önemli festivalde ödüller almakta, şu anda Oscar hariç tüm festivallerde ödül almış durumda" dedi.

Anadolu coğrafyasının çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve Anadolu’nun derinliklerinde büyük bir kültürel birikim olduğunu belirten Ülger, bunu Türk sanatçılarının, gelecek kuşaklara aktaracağını ve kültürel mirasa sahip çıkacağını kaydetti.

Türkiye’de yapılan dizilerin de Balkanlar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde seyredildiğine işaret eden Ülger, bunların Türkiye’nin tanıtımına katkısı bulunduğunu ve dolaylı olarak turizme yansıdığını ifade etti.

Ülger, 61. Berlin Film festivalinde Seyfi Teoman’ın "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" filmi ile ödülle dönmeyi ümit ettiğini de sözlerine ekledi.

Boyacıoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Semih Kaplanoğlu’nun "Bal" filminin "Altın Ayı" ödülünü aldığını hatırlatarak, bu yılda 16 film arasında bir Türk filminin bulunmasının sevindirici olduğunu belirtti.