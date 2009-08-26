Türk sineması 2010’da rekor kıracak

Küresel krizin etkilerinin tüm dünyada halen yaşandığını dile getiren Abdurrahman Çelik, “Geçen yıl krizin başlangıcıydı. Bu yıl şu andan itibaren krizin tam göbeğindeyiz. Bu da 2009-2010 sinema sezonu için gişe açısından önem taşıyor’’ dedi. Geçen sinema sezonunda gişe hasılatları açısından ilk 10’un Türk filmlerinden oluştuğunu ifade eden Çelik, “Muhtemelen gişede de iyi sonuçlar alacağız diye ümit ediyorum’’ diye konuştu.



Yeni sezonda gösterime girecek olan filmlerden bazıları şöyle:



11’e 10 Kala: Pelin Esmer’in yönettiği film, 25 eylülde vizyona girecek. Film, bir koleksiyoncunun verdiği savaşı anlatıyor.



Nefes: Güneydoğu’da Irak sınırına yakın bir bölgede bulunan bir röle istasyonunu korumak üzere görevlendirilen askerleri anlatan film, 16 ekimde gösterime girecek.

Yahşi Batı: 1800’lü yılların sonunda geçen film, 8 Ocak 2010 tarihinde vizyona girecek. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği filmde Cem Yılmaz ve Ozan Güven rol alıyor.



Ejder Kapanı: Uğur Yücel’in yönettiği film 22 ocakta izleyiciyle buluşacak.

Karanlıktakiler: Çağan Irmak’ın kamera arkasına geçtiği filmin senaryosu da Irmak’ın imzasını taşıyor.



Eyvah Eyvah: 29 ocakta vizyona girecek olan filmde Demet Akbağ ile Ata Demirer yer alıyor.