Türk Sinema Günleri Strasbourg’ta Başlıyor

Levent Gündüz / Strasbourg, 13 Aralık (DHA) - \"Yeşilçam\"ın yurt dışında ilk ve en eski etkinliği olan \"Strasbourg Türk Sinema Günleri\" 13 aralık Pazartesi günü asırlık \"Odyssee\" sinema salonunda başlıyor.

Bu yıl 29.\'su gerçekleşen Türk Sinema Günlerinde beyaz perdeye 10 sinema filmi geliyor. Beş hafta boyunca 16 Ocak Salı gününe kadar Türk sinemasına hasret kalan sinema severler Odyssee salonunda yeni gösterime giren sinema filmleri ve Yeşilçam sanatçılarıyla buluşacak. Bu yıl gösterime giren filmler içinde Yeşim Ustaoğlu’nun \"Tereddüt\", Özcan Deniz’in \"Öteki Taraf\", Mehmet Can Mertoğlu’nun \"Albüm\", Zülfü Livaneli’nin \"Veda Atatürk\", Burak Aksak’ın \"Sen Kiminle Dans Ediyorsun\", Ozan Açıktan’ın \"Aile Arasında\", gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nun belgeseli \"Yapabilirsin\", Onur Ünlü’nün \"Kırık Kalpler Bankası\", Yavuz Turgul’un \"Gönül Yarası\", Can Ulkay’ın \"Ayla\" filmleri bulunuyor.

29 yıldır Türk sinemasın Avrupa’ya açılan penceresi olan \"Strasbourg Türk Sinema Günleri\" Fransa ve yakın komşusu Almanya’dan çok sayıda Türk sinema severleri Yeşilçam filmleriyle bir araya getiriyor.

13 aralık Pazartesi günü açılış programı saat 16.20’de \"Sen Kiminle Dans Ediyorsun\", saat 18.15’de \"Öteki Taraf\" ve saat 22.30’da \"Ayla\" filmleriyle başlıyor.

Her gün gösterime girecek olan filmlerle beraber Yeşilçam sanatçıları içinde Meltem Cumbul, Tuluhan Tekelioğlu, Yeşim Ustaoğlu, Funda Eryiğit, Zülfü Livaneli, Yavuz Turgul filmlerin öyküsünü izleyenlerle paylaşacak.

Dünya’nın en eski sinema salonlarından biri olarak bilinen Strasbourg ‘Odyssee’ sinemasın yöneticisi Faruk Günaltay Türk filmlerinin Fransızca alt yazılı gösterildiğine, Fransız seyircilerinde ilgisinin her yıl arttığına dikkat çekti. (Fotoğraflı)