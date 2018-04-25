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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde maaş iyileştirmesi

2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

25 Nisan 2018 14:13

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı.

 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.

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