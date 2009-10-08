Türk: Silahların susması DTP'yi aşan bir durumdur'

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, demokratik açılıma karşı olmadıklarını belirterek, "''Ama gerçekten silahların susması konusu da DTP'yi aşan bir durumdur." dedi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dış politika gündemine ilişkin siyasi partileri bilgilendirme turu çerçevesinde DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ü parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Türk, her yönüyle önemli bir sürecin içinde bulunulduğunu ifade ederek, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinin farklı bir aşamaya geldiğini belirtti.

Ermenistan'la ve Kıbrıs'la ilgili çözüm tartışmalarının gündemde olduğuna işaret eden Türk, ''komşularla demokratik ve doğru bir ilişki ile halklar arasında kardeşliği gerçekleştirecek, geliştirecek yeni bir politika ve anlayışın egemen olmasını ümit ettiklerini'' söyledi.

Bu konudaki düşüncelerini çok açık bir şekilde ifade ettiklerini belirten Türk, şunları kaydetti:

''Eğer Türkiye kendi yurttaşıyla olan sorunlarını çözme becerisini ve kabiliyetini gösteremezse Orta Doğu'da, Kafkaslarda ve Balkanlarda ilişkilerinin çok kalıcı olmayacağını, köklü olmayacağını ifade ettik.

Bugün 'Kürt Sorunu', 'Kürt Açılımı' veya 'Demokratik Açılım' olarak adlandırılan bu sürecin doğru bir noktaya ilerlemesi için çok büyük hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade ettik.''

DTP olarak açılıma karşı olmadıklarını açık bir şekilde belirttiklerini vurgulayan Türk, ''Ama, 'Kürt Sorunu'nu bütün boyutlarıyla önümüze koyup tartışmazsak, buz dağının görünmeyen yönlerini de görüp ona göre bir ikna ve müzakere sürecini başlatamazsak, DTP'nin sorunu çözmeye gücünün yetmeyeceğini herkes biliyor'' diye konuştu.



''Demokratik Açılım, 'Kürt Açılımı' ayrı bir şey. Biz bu konuda her türlü desteği veririz'' diyen Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ama gerçekten silahların susması konusu da DTP'yi aşan bir durumdur. 'İkna edecek bir sürecin gelişmesi mutlaka gereklidir' diyoruz. 'DTP, PKK değildir' diyoruz. DTP'nin yapacakları bellidir. Ama gerçekten omuzuna aldığı yükü taşıyacak bir durumda değilse DTP'nin bu konuda rolü de önemli olmaz. Çok da anlamlı olmaz.''

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Türk, bir gazetecinin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ''DTP yan çiziyor'' dediğini belirtmesi üzerine, ''Yan çizmemiz için bir sebep yok ki... Sayın İçişleri Bakanı, neyi nasıl yapacağını bugüne kadar DTP ile bölüştü mü ki yan çizelim. Neyi getirdiğini DTP bilmeden, ne yan çizme ne de doğru yürüme gibi bir şansa sahip değil'' diye konuştu.