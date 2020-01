'Türk Seddi'nde sona gelindi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRKİYE ile Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattının 781 kilometresi, her biri 7 ton ağırlığında olan 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki modüler beton blokların birleştirilmesiyle oluşturulan duvarla kapatıldı. 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine taşıyacak olan ve kamuoyunda \'Türk Seddi\' olarak adlandırılan duvarın ilkbaharda tamamlanması hedefleniyor.

Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Suriye sınırının Türkiye\'ye yakın bazı bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ve PYD\'nin kontrolü sağlaması, kaçakçılık ve kaçak geçişlerin yaşanması üzerine Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yeni önlemler almak üzere çalışma başlattı. Öncelikli olarak tel örgülerin güçlendirildiği sınır hattına hendekler kazıldı ve termal kameralar ile yapılan izlenip, zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler tarafından kontrol edildi. 2015 yılında sınırın daha güvenli hale getirilmesi için Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında sınır hattına; akordiyon, kafes teller yapıldı, hendekler kazıldı, gözetleme kuleleri yenilendi ve kritik bölgeler aydınlatıldı. Bunun yanı sıra öncelik terör örgütünün tehdit oluşturduğu bölgeler olmak üzere 911 kilometrelik sınırın tamamının modüler beton blokların birleştirilmesiyle oluşturulacak duvarla kapatılması için harekete geçildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK\'nın aldığı kararın ardından TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde her biri 7 ton ağırlığında beton blokların üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton blokların yan yana dizilmesiyle oluşturulan duvar, sınır hattının güvenli hale gelmesini sağladı.

781 KİLOMETRE DUVARLA KAPATILDI

911 kilometrelik sınır hattının şu ana kadar 781 kilometrelik bölümü beton bloklarla örülen duvarla kapatıldı. Sınır hattının kalan 130 kilometrelik kısmının ise 2018 yılının ilkbaharına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yapımı tamamlanan bölgelerde kilometrelerce uzayan duvar yörede ise \'Türk Seddi\' olarak adlandırılıyor. Tamamlanınca Çin Seddi ve Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine taşıyacak olan Türk Seddi, düşmana da korku veriyor. Sınırı kapatan 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine de alınan önlemlere rağmen tırmanmak isteyenlere karşı 60 santimetre yüksekliğinde jiletli tel çekildi.

SINIRIN YARISI AYDINLATILDI

Sınır hattında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hayata konulan uygulama kapsamında şu ana kadar 262 kilometre kafes tel yapıldı. Sınır hattının ayrıca geceleri olası kaçakçılık, kaçak geçiş ve terörist saldırılara karşı da kritik olarak belirlenen bölgelere öncelik verilerek şu ana kadar 472 kilometrelik kısmına aydınlatma sistemi kuruldu. Böylece sınır hattı geceler gündüze dönüştürüldü. Sınır hattında ayrıca askerlerin görev yaptığı nöbetçi kule ve kulübe sayısı artırılırken, yeni yapılan kule ve kulübelerin rokete dayanıklı şekilde güçlendirildi.

SINIR 24 SAAT İZLENİYOR

Türk Seddi ile güçlendirilen sınır hattında görev yapan Mehmetçikler, 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutuyor. Kule ve kulübelerde sınır hattını dürbün ve termal kameralar ile gözetleyen hudut birlikleri ayrıca İnsansız Hava Araçları ve drone\'lardan de yararlanıyor. Teknolojik cihazlar ile önlem alan asker ayrıca sınırda, 360 derece görüntü kaydı alınabilen zırhlı muharebe aracıyla sınır hattını seyir halinde gözetliyor. Sınırda buna ek olarak askerler, patlayıcı ve uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler ile yaya olarak da devriye görevi yapıyor.

KAÇAKÇILIK VE KAÇAK GEÇİŞ SONA ERDİ

İç savaşın başlamasıyla Suriye\'den Türkiye\'ye at, araç ve sırtla yapılan kaçakçılık da Türk Seddi adı verilen modüler beton duvar uygulamasının hayata geçmesiyle neredeyse tamamen bitti. Uygulama ile sınır hattından kaçak olarak Türkiye veya Suriye tarafına geçmek isteyenler de engellendi.



