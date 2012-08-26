T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk savaş uçakları tavukları mı vurdu?

Bölgesel Kürt yönetimi savaş uçaklarının yanlış noktaları bombaladığını iddia etti

26 Ağustos 2012 20:51

Bölgesel Kürt yönetiminin iddiasına göre, Türk savaş uçaklarının Kandil Dağı'nı bombalarken bir tavuk çiftliğinin vurdu ve 6 bin tavuk telef oldu, 2 sivil yaralandı.

Ferit Aslan'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, Bölgesel Kürt yönetimini oluşturan Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ve Celal Talabani ’nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB)’nin resmi internet siteleri, Türk savaş uçaklarının önceki gece PKK ’lıların bulunduğu Kandil dağı eteklerini bombaladığını duyurdu. Werte ilçesinin Belediye Başkanı Kuwistan Ehmed, bombardıman sonucu bir tavuk çiftliğinin de hedef alındığını ve 6 bin tavuğun telef olduğunu öne sürdü. Yetkililer, bombardıman sonucu 2 sivilin de yaralandığını iddia etti.

ETİKETLER

kandiluçakbombatavukkürt yönetimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24