Türk savaş uçakları tavukları mı vurdu?

Bölgesel Kürt yönetiminin iddiasına göre, Türk savaş uçaklarının Kandil Dağı'nı bombalarken bir tavuk çiftliğinin vurdu ve 6 bin tavuk telef oldu, 2 sivil yaralandı.

Ferit Aslan'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, Bölgesel Kürt yönetimini oluşturan Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ve Celal Talabani ’nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB)’nin resmi internet siteleri, Türk savaş uçaklarının önceki gece PKK ’lıların bulunduğu Kandil dağı eteklerini bombaladığını duyurdu. Werte ilçesinin Belediye Başkanı Kuwistan Ehmed, bombardıman sonucu bir tavuk çiftliğinin de hedef alındığını ve 6 bin tavuğun telef olduğunu öne sürdü. Yetkililer, bombardıman sonucu 2 sivilin de yaralandığını iddia etti.