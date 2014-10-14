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Türk savaş uçakları PKK noktalarını bombaladı

TSK, Malatya ve Diyarbakır’dan kalkan F-16 ve F-4’ler Dağlıca’da PKK noktalarını bombaladığını açıkladı

14 Ekim 2014 10:46

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Dağlıca'daki PKK noktalarını Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F16 ve F4 uçaklarıyla vurdu.

TSK, dün yaşanan olayla ilgili internet sitesinden "13 Ekim 2014 tarihinde teröristler tarafından Dağlıca Üs Bölgesine birkaç noktadan uzun namlulu silahlar ile yoğun şekilde taciz ateşi açılmış; teröristlere mevcut ateş destek vasıtaları ile derhal karşılık verilerek teröristler susturulmuştur" şeklinde açıklama yaptı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet’teki haberine göre, Dağlıca Karakolu, 3 gündür PKK’nın doçka ve roketatarlarla saldırısına maruz kaldı. Askerin karşılık vermesine rağmen PKK önceki gün saat 14.00 ile 15.00 arasında yeniden saldırıya geçti. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı harekete geçerek Hava Kuvvetleri'ne ait jetlere talimat verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bilgisi dâhilinde Diyarbakır ve Malatya’dan Kalkan F-16 ve F-4 savaş uçakları tarafından hava operasyonu düzenlendi. Türk savaş uçakları PKK’ya ait Dağlıca’daki birçok hedefi vurdu. 

Çözüm süreci başlamasından sonra PKK’ya karşı ilk kapsamlı hava operasyonunun yapılması dikkat çekti.

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