'Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ta köyü vurdu'



Kuzey Iraklı yerel yetkililerin açıklamasına göre, Ravanduz kasabası yakınlarındaki Zergele köyü Türk jetleri tarafından vuruldu. 2'si kadın 6 kişi bombardımanda öldü.

Ankara'dan yapılan açıklamalarda ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK hedeflerine yönelik başlattığı hava bombardımanlarında bugüne kadar 260'ın üzerinde PKK militanının öldürüldüğü, 400 civarında militanın ise yaralandığı iddiasına yer verildi. Yurt içi ve yurtdışında bulunan 100'den fazla hedefin 80 uçakla vurulduğu ileri sürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Türkiye ile barış sürecinin sona ermesinde PKK'nın da suçunun bulunduğunu belirterek, "Türklerle Kürtler arasındaki barış sürecinin tehdit altında bulunması sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, PKK içindeki barış istemeyen şahinlerle de alakalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'nın uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ilgili seyahat tavsiyelerini yeniden güncellemiş, İstanbul'a gidecek vatandaşları metro ve otobüs istasyonlarında saldırı olasılığına karşı uyarmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank- Walter Steinmeier de "Türk hükümeti Kürtlerle geçen yıllarda zorlu çabalarla kurulan köprüleri atmamalı" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü yaptığı açıklamada çözüm sürecinin bittiğini ilan etmişti. Erdoğan, "Bu ülkede milli birliğimize kast edenlerle bir çözüm sürecini devam ettirmek, öyle zannediyorum ki mümkün değil. Olması gereken nedir? Milli birliktir, kardeşliktir" açıklamasında bulunmuştu.

Çözüm sürecinin geçmişi

Çözüm süreci kapsamında Türk hükümeti yetkilileri 2012 yılının ekim ayından itibaren İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeye başlamıştı. Öcalan 21 Mart 2013 tarihinde tutuklu bulunduğu İmralı Adası'ndan gönderdiği bir mektupla örgüt mensupları ve taraftarlarına "silahları bırakıp ve sınır dışına çıkma" çağrısı yapmıştı. PKK'nın fiilî lideri konumundaki Murat Karayılan bunun üzerine 2013 yılının Mart ayında ateşkes ilan etmişti. PKK ile 1984 yılından bu yana meydana gelen çatışmalarda yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti.