Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor

Hasan KIRMIZITAŞ- İrfan SAPMAZ/AZEZ (Suriye), (DHA) - TÜRK savaş uçakları akşam saatlerinden itibaren Suriye’nin Afrin kentindeki PYD terör örgütüne ait bölgeleri ateş altına aldı.

Akşam saatlerinde birbiri ardına havalanan Türk savaş uçakları, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan PYD’ye ait mevzileri hedef aldı. Afrin’e yakın Minnag, Maranez, Melkiye ve Ayn Daknı bölgeleri Türk savaş uçakları tarafından ardı ardına bombalandı. Savaş uçakları ile hedef alınan yerlerden yükselen dumanlar ise Türkiye tarafından olduğu gibi operasyonun kritik noktalarından olan Azez’den de çıplak gözle izlendi.

Bu arada, Türk savaş uçaklarının hedef aldığı PYD’ye ait noktalar, Azez sınırında konuşlu Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından da havan ve uçaksavarlar ile ateş altına alındı.



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