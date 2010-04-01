Türk SAT komandoları 9 deniz haydudunu yakaladı

T24- Aden Körfezi'nde görev yapan Gelibolu Fırkateyni'ndeki SAT komandoları dokuz deniz haydudunu etkisiz hale getirdi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Aden Körfezi'nde NATO Daimi Deniz Görev Grubu emrinde görev yapan TCG Gelibolu (F-493) Fırkateyni tarafından dün saat 17.30'da ticaret gemilerinin güvenlik koridorunda, sahilden 80 mil açıkta şüpheli faaliyetlerde bulunan bir tekne tespit edildiği kaydedildi.







Uyarılar ve manevralar sonucu deniz haydutlarına ait teknenin durdurulduğu ifade edilen bilgi notunda, SAT komandoları tarafından yapılan müdahale sonucu tekne içindeki dokuz deniz haydudunun etkisiz hale getirildiği ve deniz haydutluğunda kullanılan malzemeye el konulduğu bildirildi.