Türk şarapları Viyana'da 6 altın, 20 gümüş madalya kazandı

Türkiye’de üretilen şaraplar, Fransa ve Avusturya’da yapılan yarışmalara katıldı, 6 altın, 20 gümüş madalya kazandı.
Yerli üretim şaraplar, Fransa’daki Alliance du Monde Wine & Barrel yarışmasında 4 gümüş 2 altın madalya kazandı.
Şarap bilir kişisi ve Milliyet yazarı Mehmet Yalçın, Türk şaraplarının yurtdışındaki yarışmalarda genellikle bronz madalya kazandığını söylerken, yerli üretim şarapların son yıllarda kalitesinin arttığını belirtti.
Viyana AWC'de ödül kazanan şaraplar şöyle:
Altın madalya
-Château Kalpak BBK 2011
-Château Kalpak Merlot 2011
-Diren Vadi Dömisek Beyaz 2014
-Pamukkale Nodus Shiraz 2012
-Suvla Reserve Cabernet Sauvignon 2011
-Suvla Sur 2012
Gümüş madalya
-Château Kalpak 2011
-Château Kalpak Kalecik Karası 2012
-Château Kalpak Kalecik Karası-Merlot 2011
-Château Kalpak Petit Verdot 2011
-Château Kalpak Senior 2011
-Château Kalpak Twin 2011
-Diren Collection Kalecik Karası 2014
-Diren Collection Öküzgözü 2012
-Diren Karmen Kırmızı 2013
-Diren Karmen Rose 2013
-Pamukkale Anfora Cabernet Franc 2012
-Pamukkale Anfora Chardonnay Reserve 2011
-Pamukkale Anfora Öküzgözü 2013
-Pamukkale Anfora Trio Kırmızı 2012
-Pamukkale Arya Kırmızı 2014
-Pamukkale Sava Kırmızı 2014
-Pamukkale Sava Premium Kırmızı 2013
-Pamukkale Senfoni Kırmızı 2013
-Suvla Reserve Cabernet Sauvignon 2012
-Suvla Reserve Syrah 2012
Fransa'daki Alliance du Monde Wine & Barrel'de ödül kazanan şaraplar şöyle:
Gümüş madalya
-Kavaklıdere Pendore Syrah 2012
-Syrah du Monde
-Turasan Syrah 2012
-Suvla Grand Reserve Syrah 2012
Altın madalya
-Kayra Versus Syrah - Viognier 2012
-Kavaklıdere Egeo Syrah 2012