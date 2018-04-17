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Kültür-Sanat

Türk Sanat Müziği'nin iki devi 6 yıl sonra aynı sahneyi paylaşıyor

Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı, en son 2012 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nin sahnesine çıkmıştı

17 Nisan 2018 04:56

Türk Sanat Müziği'nin iki dev ismi uzun bir aradan sonra ilk kez Ankara'da birlikte sahne alacak. Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı'nın 6 yıl sonra bir araya geleceği konser için biletler haftalar önce tükendi.

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy ile Türk Sanat Müziği'nin dev sesi Muazzez Abacı, tam 6 yıl sonra Ankara'da aynı sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı, 21 Nisan akşamı Ankara Winner İncek'de sahneye çıkacak.

Ersoy ve Abacı en son 2012 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nin sahnesine çıkmıştı. Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı o günden sonra da hiç aynı sahneyi paylaşmadı.

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