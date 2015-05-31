Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy, kaldığı huzur evinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Aksoy, 2001 yılında alzheimer konan alzheimer teşhisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

19 Eylül 1933'te İstanbul'da doğan Behiye Aksoy, annesi ve halasının müziğe aşinalığı ve piyano-ud çalmaları sebebiyle, Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk'un filmlerde söylediği şarkılardan feyiz alıp Ankara Radyosu imtihanına girdi. 200 kişi arasından seçilip 1948 yılında stajyer olarak girdiği radyoda repetitör muavinliğine kadar yükseldi.

Müziği bıraktığı 80'li yıllara kadar daima sevilen ve gözde sanatçılardan olmayı başardı. Aksoy, 1967 yılında Kederli Günlerim, 1973 yılında Falcı isimli Türk filmlerinde baş rolde oynamıştır. 2001 yılında alzheimer hastalığına yakalanan sanatçı, 2011 yılında birikimlerinin tamamını elinden çıkartarak huzurevinde yaşamayı tercih etmiştir. Aralık 2014'te yoğun bakıma alınmıştır.