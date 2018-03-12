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Türk sahra hastanesinde doğan Arakanlı bebeğe 'Recep Tayyip' adı verildi

ANKARA,(DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından Arakanlı Müslümanların kaldığı kampa yapılan sahra hastanesinde dünyaya gelen bebeğe ailesi tarafından 'Recep Tayyip' adı verildi

12 Mart 2018 01:28

ANKARA,(DHA) - SAĞLIK Bakanlığı tarafından Arakanlı Müslümanların kaldığı kampa yapılan sahra hastanesinde dünyaya gelen bebeğe ailesi tarafından \'Recep Tayyip\' adı verildi.
Myanmar\'da Müslümanlara yönelik saldırıların ardından göç etmek zorunda kalan binlerce Arakanlı, Bangladeş sınırındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş Cox\'s Bazar Kutupalong bölgesinde kurulan kampta sağlık hizmetlerinin devam etmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kurulmuştu. Geçtiğimiz Cuma günü Arakanlı bir kadın, doğum sancılarının artması üzerine sahra hastanesine kaldırıldı. Sahra hastanesinde sezaryen ile doğum yapan kadın, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Erkek çocuğuna ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı çok sevdikleri için \'Recep Tayyip\' adını verdi.
Bangladeş\'te bulunan Ak Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkul, oyuncu Sinan Albayrak ve İHH yetkilileri Recep Tayyip bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti.
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