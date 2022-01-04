Türk Sağlık Sen: Zamlar memurun yarasına merhem olmaz

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Kamu Görevlilerine yılın ilk altı ayı için yapılacak yüzde 30.5’lik zam oranı memurun yarasına merhem olmaz. Sağlık çalışanlarının ve memurların ekonomik kayıplarını karşılamaktan uzak bu iyileştirmeyi kabul etmiyoruz" dedi. Sağlıkçılar zamları simgeleyen roket balonlarını gökyüzüne bıraktı, “yerlerde sürünen” maaş zammı kartlarını ise yere bıraktı.

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi memur maaşlarına yapılan zammı protesto etmek için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, "Kamu Çalışanlarına 2021 yılının ikinci yarısı için verilen %3’lük zammı henüz almadıkları gibi, 2022 yılının ilk ve ikinci yarıyıl zamları da aralık ayında yaşanan enflasyon karşısında eridi, yok oldu" dedi. Sağlıkçılar her şeye gelen zammı simgeleyen roket balonunu gökyüzüne salarken, ellerindeki maaş zammı kartlarını da yere bıraktı.

"Memurun beklentisini karşılamıyor"

Ömer Çeker, yılbaşı gecesi yapılan zamların enflasyona dahil edilmediğini anımsatarak şunları söyledi:

"Gerçekleşen enflasyona yeni yılın ilk günü yapılan doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatları, vergi, harçlar ve ulaşıma gelen zamlar dahil edilmemiştir. Enflasyon rakamlarına, son yapılan zamlar eklendiğinde cebimize yansıyan gerçek enflasyonun yüzde 36,08’in kat be kat üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bağımsız kuruluşların yapmış olduğu araştırmalarda gerçek enflasyon yüzde 50 ile yüzde 60’ın çok çok üzerindedir. Aylık enflasyonun çift haneli rakamlara ulaştığı bu dönemde Toplu Sözleşmeye göre memurlara ve emeklilere yılın ilk 6 ay için %5 zam ve enflasyon farkı verilmesi hiçbir vicdana sığmaz. 2021 yılında ortaya çıkan enflasyon farkını bir lütufmuş, yeni bir zammış gibi göstermek de doğru değildir. Kamu görevlilerine yılın ilk altı ayı için yapılacak yüzde 30.5’lik zam oranı memurun yarasına merhem olmaz. Gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamı üzerine ilave edilen 2.5’luk refah payı kamu çalışanlarının beklentisini karşılayacak nitelikte değildir. Sağlık çalışanlarının ve memurların ekonomik kayıplarını karşılamaktan uzak bu iyileştirmeyi kabul etmiyoruz."

"Tiyatro oyunu sergileniyor"

“2010 yılından itibaren kamu çalışanlarının yetkilendirdiği sarı sendika ile kamu işvereni iki yılda bir ağustos ayında yapılan her Toplu Sözleşme sürecinde tiyatro oyunu sergilediğini” savunan Çeker konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortaya konan oyunda kamu işvereni iyi adam, sarı sendika ise kötü adam rolünü oynamaktadır. Kamu çalışanları gerçekler ile yüzleşmeli, emeklerine, ekmeklerine, geleceklerine sahip çıkmalıdırlar. Altı dönemdir toplu sözleşme masasında mağdur olan sağlık çalışanları ve memurlar artık gerçekler ile yüzleşmeli daha fazla mağduriyet yaşamamaları için Malum Sen ile yollarını ayırmalı Türk Sağlık Sen’e ve Türkiye Kamu Sen’e üye olarak destek vermelidirler. Kamu görevlilerine yılın ilk altı ayı için yapılacak yüzde 30.5’lik zam oranı memurun yarasına merhem olmaz. Gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamı üzerine ilave edilen 2.5’luk refah payı kamu çalışanlarının beklentisini karşılayacak nitelikte değildir. Sağlık çalışanlarının ve memurların ekonomik kayıplarını karşılamaktan uzak bu iyileştirmeyi kabul etmiyoruz."

"Seyyanen 1000 TL"

Çeker, "Kamu işvereni 2022 yılının ilk altı ayı için belirlemiş olduğu memur zammını tekrar gözden geçirerek asgari ücretin belirlenmesindeki gelişmeye paralel olarak, kamu çalışanlarını geçim derdinden kurtarmalı, sağlık çalışanlarına ödenen ekonomik değerlerin tamamına yüzde 50 zam, geçmiş kayıpların telafisi için katsayıya bağlı seyyanen 1000 TL. Ek zam ve yüzde 3 enflasyon refah payı uygulamasını hayata geçirmelidir" dedi.