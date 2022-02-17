Türk Sağlık-Sen'den 'patlıcanlı' eylem: "Sağlık çalışanları 1 saat çalışıp ancak 1 kilo patlıcan alabiliyor"

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları, bugün yurt genlinde iki günlük iş bırakma eylemi başlattı. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, patlıcan ve biber gibi sebzelerin taneyle satılmasına ilişkin bir mizansene de yer verilen basın açıklamasında, "Sağlık çalışanları bir saat çalışıp ancak bir kilo patlıcan alabiliyor. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirin. Çalışanların sorunlarının çözümünde hassasiyet gösterin" dedi.

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının iş bırakma eylemi dolayısıyla İzmit Santral Aile Sağlığı Merkezi önünde bugün yapılan basın açıklamasında, satıcı rolündeki bir kişi, boynuna astığı panoda taneyle biber, patlıcan, domates, kabak ve yumurta sattı. Temsili satıcı, basın açıklamasını yapan Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker’in "Hayrola hemşerim taneyle mi satıyorsun" sorusuna, "Ne yapalım efendim; vatandaşın, memurun kilo ile alacak gücü kalmadı o nedenle böyle taneyle satıyoruz" karşılığını verdi.

Ömer Çeker, burada yaptığı açıklamada, “Kaygılarını ve tepkilerini dile getiren, düşük ücret, aşırı iş yükü, şiddet gibi kronik sorunlara çözüm isteyen ve arayan her çağrıyı Türk Sağlık-Sen olarak değerli buluyoruz. Bazı düzenlemeler nedeniyle mağdur edilen her çalışanın derdi derdimizdir" dedi. Ömer Çeker şöyle konuştu:

SÖZLER TUTULMADI: “Bugün de bu manada iş bırakıyor, haklı çağrılara güç katıyoruz. Sağlık çalışanlarının sabrı tükendi, sabır taşı çatladı çatlayacak. Kamu işvereni, çalışanlarının sesini duymalı, sorunların çözümü için gerekli yasal düzenlemeleri yaparak çalışma hayatına uyarlanmalıdır. 1 Aralık 2021 tarihinde kamu işvereni, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında gerekli düzenlemenin en kısa zamanda hayata geçirileceğine dair söz vermiştir. Verilen söze istinaden çalışanlar sabırla yasal düzenlenmenin yapılmasını beklediler. Şu ana kadar mesafe kat edilmediğine halkımız da sağlık çalışanları da şahit oldu. Sağlık çalışanları adına tekrar kamu işverenine sesleniyoruz. Söz senettir. Verdiğiniz sözü tutun.

"İpe un sermeyin"

Sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirin. Çalışanların sorunlarının çözümünde hassasiyet gösterin. Kamuda en düşük ücreti alan sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarında katsayıya bağlı iyileştirme yapılması, enflasyon farkının her ay çalışanın maaşına yansıtılması, milli gelirden hakkımız olanın verilmesi, 3600 ek göstergenin çıkarılması, ek ödemelerin müktesep hak sayılması ve maaşa eklenmesi, aile hekimliği ücret yönetmenliğinde gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması için elinizi çabuk tutun. İpe un sermeyin.

"Hekimler ve sağlık çalışanları her geçen gün fakirleşmektedir"

Ekonomik krizin zirve yaptığı, enflasyonun hiperenflasyona evrilmesi ile birlikte hekimler ve sağlık çalışanları her geçen gün fakirleşmektedir. Buna örnek vermek gerekirse kamu çalışanlarının aylık çalışma süresi 160 saattir. 15 yıllık uzman bir hekimin aylık maaşı 7 bin 206 lira 59 kuruştur. Saat ücreti ise 45 lira 4 kuruşa gelmektedir. 6 yıllık bir pratisyen hekimin aylık maaşı 5 bin 993 lira 75 kuruştur. Saat ücreti ise 37 lira 46 kuruştur. 32 yıllık bir hemşirenin aylık maaşı 6 bin 366 lira 86 kuruştur. Saat ücreti 39 lira 79 kuruştur. 30 yıllık bir memurun aylık maaşı 4 bin 918 lira 32 kuruştur. Saat ücreti 30 lira 74 kuruş gibi komik bir rakama gelmektedir.

"1 kilo patlıcanın fiyatı 25 TL"

Sağlıkçıların saatlik ücretleriyle ancak bir litrelik sıvı yağ alabiliyor. Pazarda patlıcanın kilosu 25 TL, salatalığın kilosu 30 TL, domatesin kilosu 18 TL, bir litrelik sıvı ayçiçeği yağı 33 TL'dir. Yumurtanın kolisi 49 TL’yi gördü. Her gün temel gıda maddelerine, yakıt ve enerjiye nerdeyse saatlik zam gelmekte. Zamdan önce 600 TL elektrik ücreti ödeyen bir aile sağlığı merkezi, bu ay zamlı olarak bin 600 TL elektrik faturası ödemiştir. Yine doğal gaz faturaları da ikiye katlanmıştır.

"Aile Sağlığı Merkezleri kapanırsa hiç şaşırmayın"

Yakında aile sağlığı merkezleri kapanırsa hiç şaşırmayın. Bu nedenle çalışanların bu feryadına yetkililer duyarsız kalmamalı. Türk Sağlık-Sen olarak, çalışanlar adına asla mücadeleden kaçmayız. Aile hekimlerinin sözleşme ve ödeme yönetmeliğinden kaynaklı sorunları için sendikamız tüm platformlarda mücadele etmektedir. Çalışanların sorunları adına yapmış olduğumuz girişimlerimiz ile bazı sorunlar çözülmüş, çalışanı mağdur eden diğer düzenlemeler hakkında ise dava açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. 15 Şubat 2022 tarihinde Genel Başkanımız Önder Kahveci, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile görüşmüş, geçmişte sağlık çalışanlarına verilen sözlerin yerine getirilmediğini, aile hekimlerinin sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını belirterek yapılacak düzenlemelerin sosyal taraflarla görüşülerek hayata geçirilmesini istemiştir.”