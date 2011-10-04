-Türk sağlık ekibi saldırıdan son anda kurtuldu MOGADİŞU (A.A) - 04.10.2011 - İncelemelerde bulunmak için Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gelen sağlık ekipleri, bombalı saldırıdan son anda kurtuldu. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Coşkun, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Kamuran Özden ve Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Adnan Hasanoğlu, Sağlık Bakanlığının Somali'deki çalışmalarını incelemek üzere Mogadişu'ya geldi. Mogadişu Havaalaanı'nda Somali Sağlık Bakanlığı yetkililerince karşılanan Türk sağlık ekibi, yapılması istenen bir toplantı için Bakanlık binasına davet edildi. Türkiye'den gelen ekibin önce Türk personelini görmek istemesi üzerine toplantı öğleden sonraya ertelendi. Bu sırada Mogadişu'da, Sağlık Bakanlığının da olduğu bölgede bombalı saldırı gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin öldüğü saldırıda Türk heyetini karşılayan Somalili sağlık görevlileri de yaralandı. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Coşkun, Somali sınırındaki Dadaab Kampı'nda yaptıkları incelemelerin ardından Mogadişu'ya geldiklerini belirtti. Havaalanında Somalili Sağlık Bakanlığı yetkililerince karşılandıklarını anlatan Coşkun, ''Buradaki yetkililer, bizi çalışmalarımızla ilgili toplantı yapmak üzere Bakanlığa davet etti. Biz de ilk önce kendi ekiplerimizi görmek istediğimizi belirterek toplantıyı öğleden sonraya erteledik'' dedi. Türkiye'den gelen ekiplerin yanına ulaştıktan sonra saldırıyı duyduklarını ifade eden Coşkun, ''Toplantının yapılması planlanan aralarında Sağlık Bakanlığının da bulunduğu hükümet binalarının olduğu bölgede bombalı saldırı gerçekleştiğini öğrendik. Saldırıda bizi karşılayan yetkililer de yaralanmış. Eğer toplantı için oraya gitmiş olsaydık saldırıda belki biz de yaralanacaktık'' diye konuştu. Coşkun, Türkiye'den yardım için Mogadişu'da bulunan Sağlık Bakanlığı ekiplerinin saldırıdan hiçbir şekilde etkilenmediğini de vurguladı.