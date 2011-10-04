T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk sağlık ekibi saldırıdan son anda kurtuldu MOGADİŞU (A.A)

04 Ekim 2011 16:27

-Türk sağlık ekibi saldırıdan son anda kurtuldu MOGADİŞU (A.A) - 04.10.2011 - İncelemelerde bulunmak için Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gelen sağlık ekipleri, bombalı saldırıdan son anda kurtuldu. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Coşkun, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Kamuran Özden ve Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Adnan Hasanoğlu, Sağlık Bakanlığının Somali'deki çalışmalarını incelemek üzere Mogadişu'ya geldi. Mogadişu Havaalaanı'nda Somali Sağlık Bakanlığı yetkililerince karşılanan Türk sağlık ekibi, yapılması istenen bir toplantı için Bakanlık binasına davet edildi. Türkiye'den gelen ekibin önce Türk personelini görmek istemesi üzerine toplantı öğleden sonraya ertelendi. Bu sırada Mogadişu'da, Sağlık Bakanlığının da olduğu bölgede bombalı saldırı gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin öldüğü saldırıda Türk heyetini karşılayan Somalili sağlık görevlileri de yaralandı.  Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Coşkun, Somali sınırındaki Dadaab Kampı'nda yaptıkları incelemelerin ardından Mogadişu'ya geldiklerini belirtti. Havaalanında Somalili Sağlık Bakanlığı yetkililerince karşılandıklarını anlatan Coşkun, ''Buradaki yetkililer, bizi çalışmalarımızla ilgili toplantı yapmak üzere Bakanlığa davet etti. Biz de ilk önce kendi ekiplerimizi görmek istediğimizi belirterek toplantıyı öğleden sonraya erteledik'' dedi. Türkiye'den gelen ekiplerin yanına ulaştıktan sonra saldırıyı duyduklarını ifade eden Coşkun, ''Toplantının yapılması planlanan aralarında Sağlık Bakanlığının da bulunduğu hükümet binalarının olduğu bölgede bombalı saldırı gerçekleştiğini öğrendik. Saldırıda bizi karşılayan yetkililer de yaralanmış. Eğer toplantı için oraya gitmiş olsaydık saldırıda belki biz de yaralanacaktık'' diye konuştu.  Coşkun, Türkiye'den yardım için Mogadişu'da bulunan Sağlık Bakanlığı ekiplerinin saldırıdan hiçbir şekilde etkilenmediğini de vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24