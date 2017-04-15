Türk-Rus ilişkilerinde Suriye gerginliği ve turizm sektörü: Bu akşam Tele1’de tartışılacak

ABD Suriye’ye füze saldırısı düzenledi. En coşkulu destek Türkiye’den geldi. Moskova’da önce Ankara’nın tavrını eleştiren açıklamalar yapıldı, ardından Türkiye’ye charter uçuşlarının yeniden yasaklanabileceği söylentisi yükseldi.

Bu arada Astana Süreci’nin üçlü ittifakı “Rusya-Türkiye-İran” tarihe karışmışa benziyor. Dün Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları Türk meslektaşlarını çağırmadan kendi aralarında toplandılar.

Ne oluyor? Türkiye, Rusya ile işbirliğinden vaz mı geçiyor? Peki, ABD ile işbirliği ve Suriye’de yeni “Fırat Kalkanları” mümkün mü? Kremlin’in karşı hamleleri neler olabilir? Rus turistlerin Türkiye’ye gelmesi bir kez daha engellenebilir mi?

Bunlar ve diğer birçok konu, basın özetleri, haberler, bu arada milliyetçi Rus lider Jirinovski ile ilgili bir bölüm, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında.

Programa eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Rus gazeteci ve askeri uzman Aleksandr Golts ile Moskova Devlet Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Kerim Has canlı yayında konuk olarak katılacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.