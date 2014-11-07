Türk Rumen ortak çetesinden 250 bin liralık ATM soygunu!

Romanya’dan turist olarak Türkiye’ye gelen 4 kişilik çetenin İstanbul-Sakarya hattında çeşitli bankamatikleri sahte banka kartlarıyla soydukları belirlendi. ATM’leri soymak için 4 Türk’ü kullanan Rumen çetesinin hasılatının 250 bin lirayı geçtiği belirlendi.

Kocaeli’nde, bir süre önce bazı vatandaşların ATM hesaplarından başkaları tarafından para çekildiği iddiasıyla başvuru yapması sonrasında polis özel ekip kurup çalışma başlattı. Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce savcılık talimatıyla yürütülen çalışmalarda, kente gelerek ATM’leri soyan bir grubun varlığı tespit edildi.

Şüphelilerden ikisi yakalandı

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, soygun yapılan ATM’lerin kamera kayıtlarındaki inceleme sonrasında polis, 8 kişilik suç örgütünün peşine düştü. Çetenin kullandığı kiralık bir aracı bulan polis, bu araçtan yola çıkarak zanlıların kimliğini tek tek belirledi. Suç örgütündeki 8 kişinin 4’ünün Rumen, diğer 4’ünün de Türk uyruklu olduğunu tespit edildi. Özel ekip, kente gelen suç örgütünün, ATM’lerde işlem yapan vatandaşlara ait banka kartlarıyla ilgili bilgilerin elde edilmesi amacıyla özel cihaz yerleştirildiğini belirledi. Çetenin, gerçek kartlara ait bilgilerle hazırladıkları sahte banka kartlarıyla, hesap sahiplerinin bilgisi olmaksızın hesaplarını boşalttığı saptandı.

Yapılan tespitlere göre, çetenin Rumen uyruklu Bogdan Adrian Purgariu, Silviu Florin Spiridon, Marian Chimigea ve Silviu Lucian Urban tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. Çetede görev yapan Rumenlerin elde ettikleri bilgilerle yurtdışında ürettikleri sahte banka kartlarını Türkiye’ye getirdikleri, Türk çete üyelerin ise sahte banka kartlarını kullanarak ATM’leri boşalttıkları tespit edildi.

Zanlıların peşine düşen polis, şüphelilerden ikisini yakaladı. Polis, çete üyelerinden Silviu Lucian Urban ile Marian Chimigea’yı yine ATM soymak için geldikleri Kocaeli’nde D-130 karayolunun Yuvacık Sapağı mevkiinde araç içinde yakalarken, diğer iki zanlının ise yurtdışına kaçtığı bilgisine ulaştı. Soruşturma çerçevesinde Rumen ATM çetesinin İstanbul Beylikdüzü’nde bir yıllık peşin ödeme ile bir ev kiraladığı ve Sakarya ile Kocaeli’ne buradan giderek ATM’leri soydukları belirlendi.

250 bin lira hasılat

Kiralık evde yurtdışında hazırlanarak kullanım amacıyla Türkiye’ye gönderilen 125 kişiye ait hiç kullanılmamış sahte ATM kartları ile 13 tane kart kopyalamaya yarayan çeşitli malzeme elde edildi.

Zanlıların sadece Kocaeli’nde 27 ATM’de 50 bin liralık soygun gerçekleştirdiği anlaşılırken, Sakarya ve İstanbul’dan işledikleri suçlarla ilgili dosyaların gelmesiyle soyulan bankamatik sayısının 100’e yaklaştığı; soygun hasılatının ise 250 bin lirayı aştığı ifade edildi. Soruşturmada, bir yılı aşkın süredir zaman zaman Türkiye’ye gelen çetenin, bir hafta Türkiye’de çalışıp elde ettikleri parayı dönüşte yurtdışına çıkardıkları ve hesaplardan 800-1000 liralık çekimler yaptıkları anlaşıldı. Rumenlerin organize ettiği çetenin asıl liderinin firarda olan Bogdan Adrian Purgariu olduğu diğer Rumenler ile Türk çete üyelerine yaptıkları işelere göre komisyon verdiği ortaya çıkarıldı.

Zanlı bar şarkıcısı

Mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanan zanlı Silviu Lucian Urban’ın Romanya’da barlarda şarkıcılık yaptığı ve Purgariu ile bir barda tanıştığı saptandı. Urban’ın kendi borçlarını ödemek amacıyla çeteyle anlaşıp, ATM soygunları için Türkiye’ye gelerek faaliyette bulunduğu anlaşıldı. Polis, diğer zanlıların yakalanması için sınır kapılarını uyardı.