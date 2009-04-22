Türk ressamın eseri açık artırmada



Ressam Mustafa Günen, alanında önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Dünyaca ünlü müzayede evi "Christie's" tarafından New York'ta düzenlenen açık artırmada bir tablosu satılan ressamın Londra'daki müzayede için de başvurusu kabul edildi.



"Deniz" temalı çalışmalarıyla tanınan Günen, müzayede ve ardından gelen davetle ilgili bilgi verirken, bir tablosunun geçen yıl düzenlenen açık artırmada 8 bin 750 dolara satıldığını söyledi.



"Maritime" adlı açık artırmaya deniz ve gemi temalı tabloların katıldığını aktaran Mustafa Günen, başvurusundan sonra gelen davet üzerine, 2005 yılında yaptığı ve azgın dalgalar üzerindeki bir gemiyi tasvir eden 109X203 ebatlarındaki yağlı boya tablosunun Rockefeller Plaza'da düzenlenen müzayedeye katıldığını belirtti.



Ekonomik krizin de etkisiyle açık artırmaya katılan 137 tablodan ancak 56'sının satıldığını, bunların arasında kendi tablosunun da bulunduğunu aktaran Günen, Christie's Müzayede Evi'nin açık artırmalara katılacak ressamları belirlerken önemli kriterlerinin bulunduğunu ve tablo seçerken titiz davrandıklarını ifade etti.



Geç kalmama rağmen…



Bu nedenlerle eserinin Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmalara kabul edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Mustafa Günen, kuruluşun 13 Mayısta Londra'da gerçekleştirilecek açık artırmasına da başvurusunun kabul edildiğini belirtti.



Christie's Müzayede Evi'nin Londra'daki merkezince son katılım tarihinin 25 Mart 2009 olarak belirlendiğini dile getiren sanatçı, "Ancak ben tablomu ancak 24 Martta kargoya verebildim" dedi. Günen, bundan sonraki süreci şöyle aktardı:



"Daha sonra tablom, Londra'ya ulaştıktan sonra da gümrükte takılmış. Birkaç gün süren bilgi yazışmalarının ardından Christie's Müzayede Evi tarafından 2 Nisanda tabloyu teslim aldıklarını ve hemen fotoğraf ve katalog işlemlerine başladıklarını bildiren bir yazı aldım.



Yazıda, müzayedeye katılım açısından gereken tüm işlemlerin yapılabilmesi için benim imzalamam gereken evrakı göndereceklerini de ilettiler. Bu tür ciddi müzayede evleri, normalde bazı evrakları imzalamadan tabloları teslim almaz ve herhangi bir işlem de yapmazlar. Nitekim, benim New York'ta katıldığım açık artırmada öyle olmuştu. Sonra bana 14 Nisanda kuruluş tarafından yazılan bir mektup geldi ve gereken izin ve masrafları kabul ettim."



Christie's Müzayede Evi'nin dünyada bu alandaki en saygın kuruluşlar arasında yer aldığını anımsatan Mustafa Günen, "Bu müzayedelere katılmak için dünyanın pek çok yerindeki sanatçılar davet bekliyor. Bir Türk sanatçı olarak bu, benim için çok büyük bir onur" dedi.



Ünlü müzayede evinin 13 Mayısta Londra'nın South Kensington bölgesinde gerçekleştirilecek olan açık artırması, "Maritime Art-Denizcilik Sanatı" ismini taşıyor. Deniz ve denizcilik temalı yapıtların yer alacağı müzayedede, dünyanın değişik yerlerinden seçkin sanatçıların yapıtları satışa sunulacak.

