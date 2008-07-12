Venedik asıllı İstanbul doğumlu Levanten Adolphe Thalaso'nun Türk resmi üzerine ilk basılı kaynak olma özelliği taşıyan ''L'Art Otoman-Les Peintres de Turquie'' adlı kitabını, ''Osmanlı Sanatı-Türkiye'nin Ressamları'' ismiyle basıldı.



Kültür A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ömer Faruk Şerifoğlu'nun yayına hazırladığı kitap, Türk resmi üzerine ilk basılı kaynak olma özelliğini taşıyor.



Batılı anlamda Türk resminin oluşumunu sağlayan ilk kuşak hakkında monografik sayılabilecek kitap, Türkçe ve İngilizce paralel metin olarak yayına hazırlandı.



Konu itibariyle birbirini tamamladığı için Thalaso'nun iki eserine birlikte yer verilen kitapta, her iki metni de Fransızca orijinalinden Orçun Türkay Türkçe'ye, Öykü Terzioğlu da İngilizce'ye aktardı.



Adolphe Thalaso'nun kayıp yaşam öyküsünü de kitabı yayına hazırlayan Ömer Faruk Şerifoğlu kaleme aldı.



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